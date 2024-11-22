Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOBI
- Hà Nội: 387 đường Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý hồ sơ nhân viên, xử lý các thủ tục về tuyển dụng, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi cho nhân viên.
Xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự, quy trình làm việc trong công ty.
Hỗ trợ các phòng ban trong việc thực hiện các công việc hành chính, đảm bảo môi trường làm việc hiệu quả và tuân thủ quy định lao động.
Đảm bảo các báo cáo về nhân sự (chấm công, lương, thưởng) được cập nhật và gửi đúng hạn. - Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự, hỗ trợ và tư vấn các vấn đề pháp lý trong công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự.
Hiểu biết về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và các quy định liên quan.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOBI Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ hàng tháng: phụ cấp (ăn trưa, gửi xe, điện thoại, công tác phí,...)
Chế độ thưởng lễ, Tết, sinh nhật, báo hỷ... cho từng cá nhân
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao, phát huy toàn bộ tính sáng tạo và năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOBI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
