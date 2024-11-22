Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOBI
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOBI

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOBI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 387 đường Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hồ sơ nhân viên, xử lý các thủ tục về tuyển dụng, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi cho nhân viên.
Xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự, quy trình làm việc trong công ty.
Hỗ trợ các phòng ban trong việc thực hiện các công việc hành chính, đảm bảo môi trường làm việc hiệu quả và tuân thủ quy định lao động.
Đảm bảo các báo cáo về nhân sự (chấm công, lương, thưởng) được cập nhật và gửi đúng hạn. - Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự, hỗ trợ và tư vấn các vấn đề pháp lý trong công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Luật hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự.
Hiểu biết về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và các quy định liên quan.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOBI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: deal theo năng lực
Hỗ trợ hàng tháng: phụ cấp (ăn trưa, gửi xe, điện thoại, công tác phí,...)
Chế độ thưởng lễ, Tết, sinh nhật, báo hỷ... cho từng cá nhân
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao, phát huy toàn bộ tính sáng tạo và năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOBI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOBI

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SOBI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 12Q39, Tổ 3, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

