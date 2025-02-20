Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 USD

Mục tiêu: Nhân sự đảm nhiệm vị trí “Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên” có nhiệm vụ phát triển, chăm sóc khách hàng lớn trong danh mục khách hàng. Dựa trên năng lực để phân tích khả năng tài chính của khách hàng và đưa ra định hướng tư vấn về quản lý danh mục tài chính của khách hàng một cách hiệu quả nhất.



Mô tả công việc:

• Quản lý, chăm sóc và phát triển danh sách khách hàng Ưu tiên.

• Đánh giá hiệu quả danh mục khách hàng.

• Xây dựng mạng lưới khách hàng, mở rộng quan hệ từ tệp khách hàng sẵn có để khai thác, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.

• Khai thác thông tin, phân tích và đánh giá các sản phẩm/ dịch vụ KH đang sử dụng để am hiểu toàn diện nhu cầu tài chính của KH.

• Kết hợp cùng với các bộ phận khác tư vấn sản phẩm dành cho đối tượng Khách hàng Ưu tiên.

• Ghi nhận & phản hồi ý kiến của khách hàng về sản phẩm dịch vụ và đề xuất các giải pháp để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho khách hàng ưu tiên.