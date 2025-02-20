Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Navigos Search

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Navigos Search

Mức lương
30 - 45 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 30 - 45 USD

Mục tiêu: Nhân sự đảm nhiệm vị trí “Quản lý quan hệ khách hàng ưu tiên” có nhiệm vụ phát triển, chăm sóc khách hàng lớn trong danh mục khách hàng. Dựa trên năng lực để phân tích khả năng tài chính của khách hàng và đưa ra định hướng tư vấn về quản lý danh mục tài chính của khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Mô tả công việc:
• Quản lý, chăm sóc và phát triển danh sách khách hàng Ưu tiên.
• Đánh giá hiệu quả danh mục khách hàng.
• Xây dựng mạng lưới khách hàng, mở rộng quan hệ từ tệp khách hàng sẵn có để khai thác, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.
• Khai thác thông tin, phân tích và đánh giá các sản phẩm/ dịch vụ KH đang sử dụng để am hiểu toàn diện nhu cầu tài chính của KH.
• Kết hợp cùng với các bộ phận khác tư vấn sản phẩm dành cho đối tượng Khách hàng Ưu tiên.
• Ghi nhận & phản hồi ý kiến của khách hàng về sản phẩm dịch vụ và đề xuất các giải pháp để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho khách hàng ưu tiên.

Với Mức Lương 30 - 45 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan ….
• Đã có kinh nghiệm quản lý danh mục khách hàng. Am hiểu hành vi và có khả năng phân tích nhu cầu của Khách hàng Ưu tiên/ khách hàng lớn.
• Am hiểu các sản phẩm đầu tư là một lợi thế
• Khả năng học hỏi và nắm bắt nhanh, chịu được áp lực công việc cao

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

