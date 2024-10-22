Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP An Bình
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Ngân Hàng TMCP An Bình

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tư vấn các sản phẩm dịch vụ SME dành cho khách hàng mục tiêu; Phân tích, đánh giá năng lực và thẩm định hồ sơ của khách hàng; Lập tờ trình tín dụng / Đề xuất cấp tín dụng và bảo vệ đề xuất cấp tín dụng với cấp phê duyệt; Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp thời; Bán chéo, bán sỉ các sản phẩm SME cho đối tác liên kết, KHCN, KHDN, ĐCTC; Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng, khai thác hiệu quả các mối quan hệ này và đảm bảo mối quan hệ tốt với ABBANK; Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, phát triển khách hàng gắn liền với kế hoạch cá nhân & mục tiêu chung của Đơn vị.
Tìm kiếm, tư vấn các sản phẩm dịch vụ SME dành cho khách hàng mục tiêu;
Phân tích, đánh giá năng lực và thẩm định hồ sơ của khách hàng;
Lập tờ trình tín dụng / Đề xuất cấp tín dụng và bảo vệ đề xuất cấp tín dụng với cấp phê duyệt;
Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp thời;
Bán chéo, bán sỉ các sản phẩm SME cho đối tác liên kết, KHCN, KHDN, ĐCTC;
Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng, khai thác hiệu quả các mối quan hệ này và đảm bảo mối quan hệ tốt với ABBANK;
Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, phát triển khách hàng gắn liền với kế hoạch cá nhân & mục tiêu chung của Đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành Kinh tế có liên quan. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm tại vị trí liên quan tại các Ngân hàng, tổ chức tài chính khác hoặc làm bộ phận kinh doanh (Sales, Telesales) các công ty khác. Có kiến thức về sản phẩm / nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, hiểu biết về vị trí Quan hệ khách hàng & cách thức tìm kiếm phát triển khách hàng.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành Kinh tế có liên quan.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm tại vị trí liên quan tại các Ngân hàng, tổ chức tài chính khác hoặc làm bộ phận kinh doanh (Sales, Telesales) các công ty khác.
Có kiến thức về sản phẩm / nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, hiểu biết về vị trí Quan hệ khách hàng & cách thức tìm kiếm phát triển khách hàng.

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
Môi trường làm việc năng động:
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP An Bình

Ngân Hàng TMCP An Bình

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

