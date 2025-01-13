Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu

1. Tìm hiểu thông tin khách hàng

- Thu thập/tìm hiểu các giả định và nguồn khách hàng tiềm năng (lead) để hiểu được đặc điểm, nhu cầu, thị trường, sản phẩm ngân hàng cạnh tranh... của phân khúc MM/phân khúc trọng điểm được giao./

- Thu thập và phân tích thông tin về khách hàng hiện tại, tình hình hoạt động/phương thức/kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính,... để hiểu khách hàng, nhu cầu và có thể tư vấn về kế hoạch kinh doanh cho khách hàng.

2. Sản phẩm và giá:

Cập nhật và định nghĩa các sản phẩm và chính sách giá để tư vấn cho khách hàng:

- Các sản phẩm dịch vụ chuẩn, các gói sản phẩm và chương trình kinh doanh bao gồm huy động, tín dụng, dịch vụ, tài chính thương mại, ngoại hối, các sản phẩm phái sinh và đầu tư vào khách hàng MM theo quy định của TCB từng thời kỳ.

- Chính sách giá dựa trên kế hoạch tài chính với khách hàng (ACP)/rủi ro (RORWA)/hiệu quả trên tài sản rủi ro (TOI/RWA)/giá trị vòng đời của khách hàng (CLV) theo quy định của Techcombank.

- Thu thập thông tin, chính sách cạnh tranh của khách hàng quản lý danh mục.

3. Bán hàng và dịch vụ:

- Thiết lập mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp mới theo nguồn khách hàng tiềm năng được giao hoặc tự tìm kiếm