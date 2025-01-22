Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Nhà máy tủ điện Hawee, đường TS7, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Văn hóa doanh nghiệp:
- Chủ trì xây dựng, định hướng phát triển Văn hóa theo chiến lược phát triển chung của công ty.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa doanh nghiệp nhằm duy trì và phát triển các giá trị văn hóa công ty
- Tham gia quá trình truyền thông về các giá trị văn hóa công ty bằng nhiều hình thức và các kênh truyền thông khác nhau.
- Phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động, sự kiện nhằm lan tỏa giá trị văn hóa và hướng dẫn CBNV thực hiện đúng giá trị văn hóa công ty
- Xây dựng môi trường văn hóa, tổ chức kiểm soát, đánh giá để khuyến khích CBNV hành xử theo các giá trị văn hóa.
- Chủ động kết nối và phối hợp với các bộ phận/ phòng ban để triển khai các chương trình, sự kiện theo định hướng phát triển chung Văn hóa doanh nghiệp.
- Thực hiện các hoạt động định hướng và phát triển văn hóa doanh nghiệp theo phân công của Lãnh đạo Ban.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
PR Marketing:
- Quản trị các kênh truyền thông của công ty (Facebook, Website)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường Ts 7, KCN Tiên Sơn - Từ Sơn - Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

