Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Văn hóa doanh nghiệp:

- Chủ trì xây dựng, định hướng phát triển Văn hóa theo chiến lược phát triển chung của công ty.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa doanh nghiệp nhằm duy trì và phát triển các giá trị văn hóa công ty

- Tham gia quá trình truyền thông về các giá trị văn hóa công ty bằng nhiều hình thức và các kênh truyền thông khác nhau.

- Phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động, sự kiện nhằm lan tỏa giá trị văn hóa và hướng dẫn CBNV thực hiện đúng giá trị văn hóa công ty

- Xây dựng môi trường văn hóa, tổ chức kiểm soát, đánh giá để khuyến khích CBNV hành xử theo các giá trị văn hóa.

- Chủ động kết nối và phối hợp với các bộ phận/ phòng ban để triển khai các chương trình, sự kiện theo định hướng phát triển chung Văn hóa doanh nghiệp.

- Thực hiện các hoạt động định hướng và phát triển văn hóa doanh nghiệp theo phân công của Lãnh đạo Ban.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

PR Marketing:

- Quản trị các kênh truyền thông của công ty (Facebook, Website)