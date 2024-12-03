Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô CC04, Đường Lý Thái Tổ, P.Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Lên kế hoạch và triển khai công tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ dành cho Khách hàng doanh nghiệp ("KHDN") thuộc phân khúc/tiểu phân khúc MSME, SME trên địa bàn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KPIs được giao

Quản lý, chăm sóc, phát triển danh mục khách hàng

Phối hợp hỗ trợ khách hàng sau giải ngân và thực hiện công tác kiểm soát sau vay đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho KHDN

Tham gia công tác đào tạo

Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng nhóm KHDN/ Giám đốc KHDN/ Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm KHDN/ Giám đốc KHDN/ Giám đốc Chi nhánh tùy theo mô hình hoạt động của Chi nhánh, Giám đốc khu vực, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc tương đương.

Có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực tín dụng, thị trường hoặc các vị trí tương đương.

Giao tiếp tốt

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn cùng gói phúc lợi toàn diện;

Hệ thống các khóa đào tạo phát triển năng lực tương ứng từng vị trí công việc;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Trải nghiệm môi trường làm việc năng động cùng các hoạt động văn hóa tổ chức đặc sắc

Cách Thức Ứng Tuyển

