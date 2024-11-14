Tuyển Quản lý chất lượng Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
Quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô E2a

- 7, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM, Quận 9

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

Triển khai xây dựng, soạn thảo quy trình, quy định để vận hành các hoạt động của trường
Hoạch định và tiến hành các hoạt động kiểm soát tuân thủ quy trình/quy định
Kiểm soát chất lượng hoạt động đào tạo và chất lượng các dịch vụ cung cấp cho sinh viên
Thực hiện các hoạt động thu thập, phân tích các dữ liệu, chỉ số về chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ và các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận
Hướng dẫn, hỗ trợ vận hành các hệ thống, quy trình quy định cho các bên liên quan
Phối hợp triển khai các dự án/hoạt động nhằm cải tiến liên tục quy trình, hệ thống
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL trực tiếp.

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Ngoại thương
Tư duy hệ thống, quản trị tốt
Kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu tốt
Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên về quản lý chất lượng/kiểm soát tuân thủ quy trình
Có khả năng giải quyết vấn đề, chủ động, độc lập trong công việc
Năng động, nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi
Ưu tiên: Ứng viên có hiểu biết đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực Giáo dục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E2a-7, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức,Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

