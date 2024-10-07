Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Khu đất liền ven biển Bãi Tiên, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà., TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc

Xây dựng các quy trình, quy định, phương pháp kiểm soát và đánh giá rủi ro liên quan đến công tác kiểm soát nội bộ trên nguyên tắc khách quan và độc lập liên quan đến công việc đang phụ trách; Kiểm soát giá, năng lực nhà cung cấp, chi phí, hợp đồng, hồ sơ và các chứng từ thanh toán và sử dụng ngân sách của các Phòng, Ban, Đơn vị; Phối hợp với KSNB mảng xây dựng cơ bản Kiểm tra công tác nghiệm thu, hồ sơ thanh toán, kiểm soát giá trị thanh quyết toán; Kiểm tra TMĐT được phê duyệt so với giá trị thanh toán theo từng hạng mục chi phí; Kiểm tra tính tuân thủ đúng khối lượng, chủng loại theo dự toán xây dựng, hợp đồng xây dựng được Chủ đầu tư phê duyệt; Thực hiện kiểm soát chi phí xây dựng công trình gồm kiểm soát chi phí trong giai đoạn trước xây dựng và kiểm soát chi phí trong giai đoạn thực hiện xây dựng công trình; đồng thời cảnh báo và tư vấn các giải pháp cho các rủi ro phát sinh kịp thời dựa trên kết quả kiểm soát; Thực hiện kiểm soát về tuân thủ việc lập/thẩm định hồ sơ dự thầu, bao gồm bảng khối lượng, phân tích đơn giá, và các tài liệu liên quan theo đúng quy định của công ty; Kiểm tra kiểm soát các công tác: lựa chọn nhà thầu, đánh giá kết quả xét thầu, tham mưu trong công tác phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Chi phí dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư tới giai đoạn quyết toán dự án; Đàm phán, thương thảo hợp đồng, theo dõi và quản lí hợp đồng sau khi lựa chọn được nhà thầu; Kiểm soát hồ sơ thanh toán của các gói thầu thi công xây lắp, gói thầu cơ điện, vật tư nội ngoại thất, TVTK.

Kiểm tra kiểm soát các công tác:

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Xây dựng, Kinh tế Xây dựng hoặc các ngành nghề liên quan khác...; Có kiến thức về mảng đầu tư, Quản lý Hợp đồng, Thanh Quyết toán; Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí QS Xây dựng hoặc đấu thầu mua sắm ở vai trò Tổng thầu hoặc Chủ đầu tư tại các Dự án BĐS lớn; Am hiểu & Có kiến thức về quy trình Đấu thầu, Thanh quyết toán, Lập Dự toán; Có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Quyền Lợi

Hỗ trợ Công cụ làm việc. Được làm trong môi trường năng động. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật. Được đào tạo nghiệp vụ bài bản. Được nghỉ Thứ 7 & Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển

