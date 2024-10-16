Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần đầu tư KD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần đầu tư KD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư KD
Ngày đăng tuyển: 16/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty cổ phần đầu tư KD

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần đầu tư KD

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dự án Libera Nha Trang (Vega City) – Khu vực Bãi Tiên, Khóm Đường Đệ, P. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa., TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thực hiện các thủ tục ký kết các văn bản, hợp đồng với Khách hàng để chính thức hóa các giao dịch mua bán giữa Khách hàng và Chủ đầu tư; Đảm bảo bộ văn bản, hợp đồng ký kết với Khách hàng đúng với bộ mẫu văn bản, hợp đồng đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của Pháp luật;rà soát và đề xuất các đơn vị có liên quan điều chỉnh/ sửa đổi phù hợp; Tư vấn cho Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, chính sách, các điều khoản cơ bản trong Hợp đồng mua bán và các văn bản khác có liên quan khi Khách hàng đến làm thủ tục tại Phòng Thủ tục; Quản lý và xử lý hồ sơ vay vốn của Khách hàng; Phối hợp với bộ phận chuyên môn để cung cấp cho Khách hàng dịch vụ nhanh gọn, đơn giản trong trường hợp Khách hàng có vay vốn ngân hàng; Đôn đốc, nhắc nhở và phối hợp thu hồi, xử lý công nợ khách hàng; Chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở Khách hàng thanh toán: Thông báo đến Khách hàng các lịch thanh toán được quy định trong hợp đồng mua bán/các hồ sơ đã ký và nhắc nhở, đôn đốc khách hàng thanh toán; Quản lý thông tin và hồ sơ của Khách hàng; Quản lý và lưu trữ hồ sơ của Khách hàng, đảm bảo tính bảo mật thông tin Khách hàng; Phối hợp các bên liên quan làm thủ tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng; Cung cấp danh sách Khách hàng có đăng ký các dịch vụ/sản phẩm/quà tặng theo chính sách được ban hành đến các bộ phận và Công ty liên quan; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo;
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học trở lên; Có 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các Dự án BĐS lớn; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình,giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt; Tự tin, chuyên nghiệp,có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản, Bất động sản cao cấp....; Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ & trung thực; Có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc
Tại Công ty cổ phần đầu tư KD Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương theo năng lực và mức độ cống hiến. Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết. Thưởng tháng lương thứ 13 và quy định của Công ty Được làm việc trong môi trường năng động, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư KD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư KD

Công ty cổ phần đầu tư KD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 16A Nguyễn Công Trứ,Phường Phạm Đình Hổ , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

