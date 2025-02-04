Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
- Vĩnh Phúc: 20 – 25 triệu/tháng (LCB + Phụ cấp + thưởng DS (hoặc Thỏa thuận theo năng lực)
- Có cơ hội thăng tiến cho các bạn có định hướng lâu dài tại công ty
- Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động.
- Chế độ nghỉ lễ theo quy định nhà nước;
- Tham gia hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định , Huyện Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
- Quản lý, đánh giá năng lực nhân viên thường xuyên để xác định vấn đề cần thay đổi hoặc đưa ra chương trình đào tạo thích hợp.
- Xây dựng, nâng cao hình ảnh của công ty và sản phẩm đến khách hàng.
- Lập báo cáo công việc, phân tích thị trường và đưa ra các giải pháp bán hàng hiệu quả.
- Theo dõi, chăm khách hàng là các bác sĩ tại các bệnh viện được phân công.
- Đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh, báo cáo kết quả thường xuyên.
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng trình bày, giao tiếp tốt.
- Trung thực, chăm chỉ, năng động, có động lực và tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI