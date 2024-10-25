Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Dallas Việt
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty Cổ phần Dallas Việt

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Dallas Việt

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 Số 437 Nguyễn Hữu Thọ, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

“ Dallas Vicostone với hành trình trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy với các Kiến trúc sư, Nhà thiết kế nội thất cao cấp tại thị trường Việt Nam, Chúng tôi hi vọng Bạn sẽ trở thành một thành viên quan trọng trong hành trình đó."
- Lên kế hoạch liên lạc gặp gỡ khách hàng để giới thiệu và tư vấn sản phẩm dịch vụ của công ty, nhằm thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ của Công ty - Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới (Công ty tư vấn thiết kế, các nhà phân phối nội thất, kiến trúc sư) , thiết lập mối quan hệ và mở rộng hoạt động bán hàng. - Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng đã có của Công ty. - Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để theo dõi các báo giá, thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng, bàn giao sản phẩm, tất toán công nợ. - Đảm bảo kế hoạch và doanh số được giao và các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ: ( 22-27 tuổi)
“ Chúng tôi đặc biệt mong muốn được đồng hành với các thành viên có các tố chất như sau:”
- Đạo Đức trong Kinh Doanh và Tôn Trọng Tổ chức được bạn đặt lên hàng đầu.
- Đam mê phát triển sự nghiệp tại mảng Kinh doanh.
- Tận tâm và mong muốn được mang những giá trị sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đến cho Khách hàng.
- Ham học hỏi và Tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty Cổ phần Dallas Việt Thì Được Hưởng Những Gì

“ Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp cho từng thành viên là một nhiệm vụ hàng đầu: "
- Luôn coi trọng đào tạo và định hướng kinh doanh bài bản. - Xây dựng lộ trình công danh và tăng trưởng thu nhập rõ ràng. - Đồng hành và Lắng nghe.
- Thu nhập cứng: Từ 7.000.000 - 11.000.000 VNĐ/tháng - Định kỳ tăng lương 1 năm/lần. - Tổng thu nhập bao gồm lương kinh doanh: Từ 10.000.000 VNĐ/tháng - Không giới hạn thu nhập. - Thưởng các dịp lễ tết, cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. - Lương, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng Tết hấp dẫn - Phụ cấp điện thoại và công tác phí - Được tham gia bảo hiểm theo quy định công ty. - Du lịch hằng năm cùng công ty - Thưởng doanh số theo kết quả kinh doanh đạt được. - Được đào tạo về kĩ năng phát triển bản thân, kiến thức sản phẩm dịch vụ, quy trình kinh doanh - Tăng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dallas Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dallas Việt

Công ty Cổ phần Dallas Việt

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Số 91 Trung Kính, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

