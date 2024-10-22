Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Dịch Vụ và Địa Ốc Kiến Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Dịch Vụ và Địa Ốc Kiến Hưng
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần Dịch Vụ và Địa Ốc Kiến Hưng

Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 13 Bùi Viện, Đồng Hòa., Kiến An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp xúc trực tiếp với những cá nhân có khả năng tài chính cao
• Đưa tới tay khách hàng các sản phẩm mà công ty đang cung cấp
• Nắm bắt thông tin thị trường Bất Động Sản
• Tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng
• Tư vấn trực tiếp các thông tin về Bất Động Sản, về sản phẩm cung cấp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Là công dân Việt Nam, từ 22 tuổi trở lên , kinh nghiệm từ 2 năm
• Ưu tiên ứng viên năng động, nhiệt huyết thích kiếm tiền, không ngại khó khăn
• Yêu cầu khác:
Có khả năng tư vấn thuyết phục, không nói ngọng, nói lắp
- Thích gặp gỡ không ngại khó khăn, trao đổi với khách hàng.
- Có khả năng phân tích xử lý tình huống.
- Chăm chỉ, kiên trì, có định hướng phát triển trong lĩnh vực Bất động sản

Tại Công ty cổ phần Dịch Vụ và Địa Ốc Kiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN: - Lương cứng KHÔNG ÁP KPI & lũy tiến theo doanh số (5-15tr) - Thưởng nóng CĐT + công ty .... - Được thưởng doanh số tháng, quý, năm HỖ TRỢ TỪ CÔNG TY - Được hỗ trợ kinh phí truyền thông lên tới 80% - Được cung cấp khách hàng trực tiếp từ phòng Marketing của công ty. - Được đào tạo cách chạy các công cụ Digital Marketing: Google Ads, Facebook Ads, v.v. - Đề xuất tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn. - Lái xe đưa đón tiếp khách và đi các dự án - Hỗ trợ điện thoại cho việc telesales
- Lương cứng KHÔNG ÁP KPI & lũy tiến theo doanh số (5-15tr)
- Thưởng nóng CĐT + công ty ....
- Được thưởng doanh số tháng, quý, năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dịch Vụ và Địa Ốc Kiến Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Dịch Vụ và Địa Ốc Kiến Hưng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa N02 T3, khu Đoàn Ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

