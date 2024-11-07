Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty Cổ Phần Vĩnh Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4365 Nguyễn Cửu Phú, Bình Tân

Tìm kiếm nguồn khách hàng có nhu cầu thuê kho/nhà xưởng.

Thăm hỏi, chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại đang thuê kho/nhà xưởng.

Tư vấn, cung cấp cho khách hàng các thông tin về kho/nhà xưởng.

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để đưa ra các giải pháp cho thuê phù hợp.

Giới thiệu và giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình tham quan BĐS cho thuê

Tư vấn giá cả, các điều khoản hợp đồng, điều kiện thuê, chương trình khuyến mãi và các dịch vụ liên quan đến BĐS cho thuê...

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi, chăm sóc khách hàng sau khi ký HĐ thuê.

Tiếp nhận, xử lý các phát sinh của khách hàng trong quá trình thuê (như bảo trì, sửa chữa, và hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng nếu cần).

Theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng thuê kho/nhà xưởng.

Báo cáo tình hình kinh doanh hàng tuần/tháng với Trưởng phòng, Ban TGĐ.

Phối hợp các bộ phận xử lý các vấn đề/giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Cập nhật tình trạng thị trường bất động sản cho thuê, đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm.

Có am hiểu về cho thuê kho/nhà xưởng

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt.

Tính tình vui vẻ, hòa đồng, biết lắng nghe và học hỏi.

Tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Thưởng vào các dịp lễ lớn, sinh nhật, kết hôn, ốm đau, hiếu hỷ, ngày 8/3, tết dương lịch, lương tháng 13, thưởng cuối năm...

Du lịch, Teambuilding định kỳ hằng năm

Chế độ BHXH-YT-TN theo Luật quy định

Chế độ BHTN 24/24 và các phúc lợi khác theo quy định của công ty

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn

Cơ hội thăng tiến cao trong hệ thống tổ chức

