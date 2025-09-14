Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 34, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán chi tiết và tổng hợp số liệu kế toán.

Rà soát, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn và chứng từ theo quy định.

Lập báo cáo định kỳ theo quy định của công ty và quy định của luật hiện hành; báo cáo thuế hàng kỳ, báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm và các báo cáo giải trình chi tiết kèm theo.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu của lãnh đạo cấp trên.

Quản lý kho hàng; quản lý xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hoá đơn mua bán hàng theo quy định.

Tiếp nhận và kiểm tra nội dung hợp đồng bán hàng, hợp đồng hợp tác kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ kế toán

Theo dõi, giám sát và ghi nhận những diễn biến phát sinh tăng giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý và năm;

Thực hiện đối chiếu công nợ; Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu; có kế hoạch thu hồi công nợ khi đến hạn;

Lưu trữ chứng từ, hồ sơ, sổ sách kế toán khoa học

Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán hoặc tương đương.

Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp. Kinh nghiệm và hiểu biết trong ngành xuất bản là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán thông dụng

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Chủ động, nhiệt tình, ham học hỏi

Có khả năng chịu được áp lực công việc

Tinh thần, thái độ làm việc chuyên nghiệp, cầu tiến trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận

Cơ hội thăng tiến, được trao quyền

Khen thưởng định kỳ / đột xuất theo kết quả sxkd của Công ty

Chương trình phúc lợi cho CBNV: hỗ trợ chi phí ăn ca, công tác phí

Có cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

Được tham gia các hoạt động đoàn thể, teambuilding của Công ty...

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty phù hợp với Luật Lao động và Luật BHXH hiện hành.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

Thời gian làm việc 6h/ngày, Thứ Hai- Thứ Sáu 9h00 – 16h00; Thứ Bảy linh hoạt, online hoặc đến VP tuỳ yêu cầu công việc, nghỉ CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại

