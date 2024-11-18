Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 10 Triệu

Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 52

- 54 Võ Văn Kiệt, An Hải Đông, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

REGAL GROUP RA MẮT 6000 SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN TỪ QUY NHƠN ĐẾN QUẢNG BÌNH VỚI PHÂN KHÚC TỪ NHÀ Ở THẤP TẦNG ĐẾN CĂN HỘ CAO TẦNG CÓ GIÁ TRỊ TỪ 2 TỶ ĐẾN 200 TỶ (ĐÃ CÓ SẴN SỔ)
Công việc chi tiết:
- Tìm kiếm và khai thác khách hàng. Cung cấp thông tin các sản phẩm và dự án của công ty tới khách hàng.
- Chủ động thực hiện các hoạt động Mɑrketing online (Facebook, Tiktok, Instagram, Zalo) & offline để phát triển công tác bán hàng
- Chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
- Phối hợp với đội nhóm để hoàn thành chỉ tiêu chung, giới thiệu sản phẩm, hình ảnh công ty đến khách hàng, đối tác một cách chuyên nghiệp.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ tuổi từ 22-30
- Ngoại hình sáng – Giao tiếp tốt - Đam mê kinh doanh.
- Ưu tiên ứng viên có các kênh mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Instagram có lượng theo dõi cao
- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty bất động sản, kinh doanh xe sang, hàng hiệu cao cấp, bảo hiểm, ngân hàng.
- Chịu áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 6 nguồn khác nhau
+ Thu nhập từ tiền lương:
Lương thử việc: 8,000,000 + phụ cấp cơm trưa 730.000
Lương chính thức: 10.000.000 + phụ cấp cơm trưa 730.000 + đóng bảo hiểm Full lương
+ Thu nhập theo hiệu quả kinh doanh (hoa hồng);
+ Thu nhập từ KPIs theo quy chế thu nhập;
+ Thu nhập từ thưởng nóng, thưởng TOP chương trình kinh doanh;
+ Thu nhập từ Hỗ trợ Marketing;
- Hoa hồng khủng lên đến 500 triệu/ sản phẩm
- Đóng BHXH full lương; Bảo hiểm quốc tế 24/7 cho cá nhân và người thân
- Chi phí hỗ trợ sau bán hàng và quyền lợi dài hạn cao
- Thưởng cổ phiếu ESOP, thưởng cuối năm từ 2 đến 6 tháng lương
- Phát triển kỹ năng lãnh đạo toàn diện; Vinh danh, khen thưởng cùng với lộ trình thăng tiến rõ ràng và nhanh chóng
- Làm việc tại Nơi làm việc tốt nhất Châu Á
- Đồng phục sang trọng với điểm nhấn mang thương hiệu thời trang Dior
- Được tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu miễn phí Trị giá 8.000.000 đồng (Đào tạo về sản phẩm – Marketing – Tài chính) và các kỹ năng mềm để tư vấn - thuyết phục khách hàng.
- Và nhiều đặc quyền khác theo tiêu chuẩn đẳng cấp hàng đầu khu vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 52-54, đường Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất