Tuyển Chuyên Viên Kỹ Thuật thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Bình: Dự Án Regal Legend Đường Võ Nguyên Giáp, Bảo Ninh, TP Đồng Hới

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Xây dựng và lên kế hoạch trồng, bảo dưỡng, chăm sóc cây trồng
- Đưa ra các sáng kiến nhằm liên tục nâng cao năng suất/ chất lượng công việc
- Luôn bám sát tình trạng cây tại các dự án được công ty giao.
- Lên kế hoạch mua, định mức vật tư, nhân công chăm sóc hàng tháng cho các dự án
- Quản lý chất lượng và phát triển vườn ươm, cây trồng, cảnh quan khu dân cư.
- Giám sát và hướng dẫn kỹ thuật cho nhân viên chăm sóc cây xanh tại dự án
- Theo dõi, kiểm tra tiến độ chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng
- Phát hiện các rủi ro, nguy cơ và đề xuất các biện pháp xử lý với cấp trên kịp thời
- Quản lý vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công, bảo dưỡng và tài sản khác của công ty
- Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng...

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học Nông Lâm... có chuyên ngành phù hợp.
- Có kinh nghiệm thi công ở các công trình, dự án kiến tạo cảnh quan cây xanh,
- Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp, trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10-12 triệu Đóng bảo hiểm full lương, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe quốc tế Bảo hiểm quốc tế, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳThưởng KPI + Thưởng nóng hấp dẫn theo chương trình hàng tháng, quý.v.v. và xét tăng lương hàng năm. Phụ cấp tiền ăn trưa, hỗ trợ tiền xăng cho nhân viên có Ô tô Lương tháng 13: Dao động từ 02 đến 06 tháng tiền lương Được tham gia các khóa đào tạo- huấn luận phát triển năng lực và được tiếp cận bộ tài liệu đào tạo chuẩn của Tập đoàn. Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 52-54, đường Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông

