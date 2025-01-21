Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 19 - 22 Triệu

Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 19 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM

Mức lương
19 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: lễ, tết, lương tháng 13,... tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực bản thân; Có cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 19 - 22 Triệu

1. Chịu trách nhiệm về doanh số tháng/quý/năm, chỉ tiêu định biên nhân sự và chỉ tiêu duy trì/bổ sung Nhà phân phối (NPP) cho từng tỉnh trong khu vực được giao.
2. Thiết lập các mục tiêu kinh doanh thông qua việc đề ra kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu kinh doanh hợp lý đến từng Quản lý bán hàng (Sales Supervisor – SUP).
3. Quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc khu vực được phân công.
4. Phát triển, xây dựng, củng cố hệ thống phân phối, duy trì mối quan hệ với khách hàng/NPP, xác định các cơ hội về các khách hàng mới.
5. Khảo sát thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng trưởng kinh doanh tại khu vực.
6. Tuyển dụng, xây dựng, đào tạo huấn luyện, đánh giá đội ngũ kinh doanh của khu vực quản lý.
7. Cùng các công việc khác khi được Ban giám đốc Công ty giao.
8. Thường xuyên thực hiện công tác lan tỏa hình ảnh thương hiệu, nhãn hàng của Công ty (cụ thể như cập nhật ảnh đại diện tài khoản mạng xã hội, đăng bài giới thiệu sản phẩm,..)

Với Mức Lương 19 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 26 đến 45 tuổi.
Có kinh nghiệm ngành hàng nước, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành bia.
Có kinh nghiệm phát triển kênh bán hàng.
Ưu tiên ứng viên có từ 02 năm kinh nghiệm nắm giữ vị trí tuyển dụng.
Có khả năng đàm phán, thương lượng và thuyết phục khách hàng.
Khả năng độc lập/ tự chủ xây dựng đội ngũ sale. Có kỹ năng dẫn dắt, đào tạo và kết nối đến nhân viên Sale....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 19 triệu VND - 22 triệu VND
Lương cứng: 17 - 19 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

