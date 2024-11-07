Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An

Thiết kế cảnh quan

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế cảnh quan Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Khu vui chơi Sunworld, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Thiết kế cảnh quan Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo kế hoạch và phương án chỉ đạo của cấp quản lý, Tổ chức thực hiện các hạng mục công việc trong quá trình chăm sóc bảo dưỡng bảo dưỡng cây xanh, vệ sinh môi trường trong phạm vi khu vực cảnh quan cây xanh của đơn vị cung cấp dịch vụ bao gồm: Tưới nước, bón phân, cắt tỉa, nhặt cỏ dại, phun thuốc, vệ sinh môi trường....
- Kiểm tra theo dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng cây xanh, mảng hoa, mảng màu, vệ sinh môi trường trong phạm vi phụ trách.
- Tổ chức quản lý các giám sát và công nhân trong phạm vi phụ trách để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tuần, báo cáo lại với cấp quản lý
- Thẩm định, Quản lý Hợp đồng, nhà thầu và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng khu vực được giao quản lý
- Nghiệm thu khối lượng với các đơn vị cung cấp dịch vụ và các đối tác khác.
- Giám sát, nghiệm thu dịch vụ cây xanh, vệ sinh với các nhà thầu/đối tác.
- Đề xuất mua sắm vật tư để phục vụ trong công việc bảo dưỡng cây xanh của tổ.
- Lập bảng theo dõi tình hình số lượng cây trong phạm vi phụ trách.
- Bảo quản và kiểm tra thường xuyên, ghi chép và báo cáo các tài sản vật tư phục vụ công việc.
- Đề xuất cải tiến các hoạt động của tổ.
- Đề xuất, sắp xếp công việc và nhân viên để hỗ trợ các tổ khác khi có nhu cầu.
- Các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành thiết kế, nông-lâm nghiệp, môi trường, cảnh quan...
- Am hiểu về các loại cây trồng trong cảnh quan,
- Sử dụng được phần mềm Autocad, tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực của bản thân.
- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Bộ luật Lao động
- Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn; được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Sun Group như: Sun World, Sun Hospitality, Chế độ bảo hiểm Suncare, thưởng Lễ/Tết, thưởng tháng 13,14 ...
được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Sun Group như: Sun World, Sun Hospitality, Chế độ bảo hiểm Suncare
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả
- Chế độ thưởng thâm niên hấp dẫn dành cho CBNV gắn bó ít nhất 03 năm
Chế độ thưởng thâm niên hấp dẫn dành cho CBNV gắn bó ít nhất 03 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, Đường Hạ Long, Phường Bãi cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

