Tuyển Marketing START CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

START CORP
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại START CORP

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Nghiên cứu thị trường mục tiêu khách hàng tiềm năng
Lên các ý tưởng quảng cáo, Marketing, độc đáo, sáng tạo
Lập kế hoạch và triển khai Marketing kênh Online và Offline
Lên Chiến dịch QC Google / Facebook / Youtube / Tiktok
Thiết kế các landingpage, mini web, blog
Viết Content, xây dựng nội dung hấp dẫn thu hút
Thiết kế design hình ảnh , banner...., GDN
Làm các video , quản lý kênh Tiktok , Youtube short
Tương tác và chốt deal khách online, thưởng KPI hấp dẫn
Có thể Làm việc Part-time hoặc Full Time, remote

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về thiết kế đồ họa, content và chạy Ads
Biết thiết kế landing page
Biết viết Content, bài viết Sale, sử dụng chat GPT
Sử dụng thành thạo các công cụ marketing Online
Biết thiết kế design / video marketing
Biết xây dựng kịch bản, ý tưởng marketing, độc đáo, sáng tạo
Am hiểu chiến thuật các kênh : Facebook, Tiktok, Youtube , Google ads
Tư duy sáng tạo và khả năng viết nội dung quảng cáo, bắt trend,video tốt

Tại START CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ lên đến 20 triệu /Tháng ( Tùy theo năng lực và kinh nghiệm)
Thưởng theo KPI từ 50 - 100 triệu / tháng
Được tham gia vào môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Thưởng sinh nhật, lễ, tết ...
Hàng tuần có tiệc buffet, party, karaoke vui chơi
Du lịch, Phượt hàng tháng, Du lịch Nước ngoài hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại START CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: D12 Khu Villa Đinh Đức Thiện , Bình Chánh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất