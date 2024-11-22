Tuyển Marketing START CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại START CORP
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Toàn Quốc
Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Nghiên cứu thị trường mục tiêu khách hàng tiềm năng
Lên các ý tưởng quảng cáo, Marketing, độc đáo, sáng tạo
Lập kế hoạch và triển khai Marketing kênh Online và Offline
Lên Chiến dịch QC Google / Facebook / Youtube / Tiktok
Thiết kế các landingpage, mini web, blog
Viết Content, xây dựng nội dung hấp dẫn thu hút
Thiết kế design hình ảnh , banner...., GDN
Làm các video , quản lý kênh Tiktok , Youtube short
Tương tác và chốt deal khách online, thưởng KPI hấp dẫn
Có thể Làm việc Part-time hoặc Full Time, remote
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết thiết kế landing page
Biết viết Content, bài viết Sale, sử dụng chat GPT
Sử dụng thành thạo các công cụ marketing Online
Biết thiết kế design / video marketing
Biết xây dựng kịch bản, ý tưởng marketing, độc đáo, sáng tạo
Am hiểu chiến thuật các kênh : Facebook, Tiktok, Youtube , Google ads
Tư duy sáng tạo và khả năng viết nội dung quảng cáo, bắt trend,video tốt
Tại START CORP Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo KPI từ 50 - 100 triệu / tháng
Được tham gia vào môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Thưởng sinh nhật, lễ, tết ...
Hàng tuần có tiệc buffet, party, karaoke vui chơi
Du lịch, Phượt hàng tháng, Du lịch Nước ngoài hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại START CORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
