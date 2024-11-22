Tuyển Marketing START CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Nghiên cứu thị trường mục tiêu khách hàng tiềm năng

Lên các ý tưởng quảng cáo, Marketing, độc đáo, sáng tạo

Lập kế hoạch và triển khai Marketing kênh Online và Offline

Lên Chiến dịch QC Google / Facebook / Youtube / Tiktok

Thiết kế các landingpage, mini web, blog

Viết Content, xây dựng nội dung hấp dẫn thu hút

Thiết kế design hình ảnh , banner...., GDN

Làm các video , quản lý kênh Tiktok , Youtube short

Tương tác và chốt deal khách online, thưởng KPI hấp dẫn

Có thể Làm việc Part-time hoặc Full Time, remote

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về thiết kế đồ họa, content và chạy Ads

Biết thiết kế landing page

Biết viết Content, bài viết Sale, sử dụng chat GPT

Sử dụng thành thạo các công cụ marketing Online

Biết thiết kế design / video marketing

Biết xây dựng kịch bản, ý tưởng marketing, độc đáo, sáng tạo

Am hiểu chiến thuật các kênh : Facebook, Tiktok, Youtube , Google ads

Tư duy sáng tạo và khả năng viết nội dung quảng cáo, bắt trend,video tốt

Tại START CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ lên đến 20 triệu /Tháng ( Tùy theo năng lực và kinh nghiệm)

Thưởng theo KPI từ 50 - 100 triệu / tháng

Được tham gia vào môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Thưởng sinh nhật, lễ, tết ...

Hàng tuần có tiệc buffet, party, karaoke vui chơi

Du lịch, Phượt hàng tháng, Du lịch Nước ngoài hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại START CORP

