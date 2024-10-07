Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 5 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, TP.HCM, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
- xây dựng kips từng vị trí trong công ty theo định hướng BoD - tuyển dụng đúng người, đúng vị trí theo yêu cầu - theo dõi, đánh giá hiệu quả từng vị trí. - Đề xuất nhận người phù hợp, đề xuất cho thôi việc người chưa phù hợp . - Đào tạo nhân sự ( về qui trình, văn hóa doanh nghiệp...) - Kiểm soát qui trình, hướng dẫn, đánh giá, chấm công từng nhân viên theo qui định và KPIs đề ra.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Trình độ đại học chính qui trở lên, chuyên ngành đào tạo: quản lý nguồn nhân lực, các ngành trực tiếp đào tạo về quản lý nhân sự
2. Kinh nghiệm 3 năm trở lên chuyên về xây dựng Kpis, chuyên tuyển dụng,quản lý, đào tạo nguồn nhân lực . Tuổi không quá 40 tuổi.
Tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và hiện đại. Thưởng doanh số tăng trưởng tháng, quý, năm Đầy đủ chế độ theo Luật lao động: bảo hiểm, ngày phép, nghỉ lễ.... Trang thiết bị, phương tiện làm việc được cấp đầy đủ Có chế độ tham quan nghỉ mát hàng năm với chính sách Công ty.
