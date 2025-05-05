Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG SHARP NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

Lập tiến độ thi công, biện pháp thi công dự án.

Lập kế hoạch triển khai dự án, bảng phân công công việc tại dự án.

Đại diện công ty giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, tổ chức họp vơi các bộ phận, khách hàng để giải quyết vấn đề.

Triển khai kế hoạch thi công, giám sát dự án đảm bảo dự án thi công An toàn, chất lượng, đúng tiến độ.

Tham gia cuộc họp với chủ đầu tư, thầu chính.

Làm báo cáo tuần, báo cáo tháng gửi tới quản lý cấp trên và khách hàng.

Chuẩn bị hồ sơ thanh toán.

Khảo sát dự án mới , làm báo cáo khảo sát .

Lên phương án thiết kế dự án , triển khai bản vẽ.

Bóc tách khối lượng.

Chuẩn bị hồ sơ thầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học , chuyên ngành điện

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong thiết kế hoặc quản lý dự án điện mặt trời

Sử dụng thành thạo auto cad là bắt buộc

Sử dụng thành thạo Word , Excell , Power point

Sử dụng phần mềm PV syst để mô phỏng điện mặt trời ( sẽ được đào tạo nếu chưa thành thạo)

Biết sử dụng các phần mềm 3D như Sketchup , Revit,... là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG SHARP NSN Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ các ngày lễ tết, có thể có trợ cấp vào các dịp lễ tết

Tham gia du lịch công ty, team building

Khám sức khỏe hàng năm

12 ngày nghỉ phép/ năm

Trợ cấp đi công tác dài ngày

Chế độ nghỉ hè hàng năm

Các chế độ khác sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển

