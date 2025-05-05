Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG SHARP NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG SHARP NSN
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Kỹ sư xây dựng

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập tiến độ thi công, biện pháp thi công dự án.
Lập kế hoạch triển khai dự án, bảng phân công công việc tại dự án.
Đại diện công ty giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, tổ chức họp vơi các bộ phận, khách hàng để giải quyết vấn đề.
Triển khai kế hoạch thi công, giám sát dự án đảm bảo dự án thi công An toàn, chất lượng, đúng tiến độ.
Tham gia cuộc họp với chủ đầu tư, thầu chính.
Làm báo cáo tuần, báo cáo tháng gửi tới quản lý cấp trên và khách hàng.
Chuẩn bị hồ sơ thanh toán.
Khảo sát dự án mới , làm báo cáo khảo sát .
Lên phương án thiết kế dự án , triển khai bản vẽ.
Bóc tách khối lượng.
Chuẩn bị hồ sơ thầu.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học , chuyên ngành điện
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong thiết kế hoặc quản lý dự án điện mặt trời
Sử dụng thành thạo auto cad là bắt buộc
Sử dụng thành thạo Word , Excell , Power point
Sử dụng phần mềm PV syst để mô phỏng điện mặt trời ( sẽ được đào tạo nếu chưa thành thạo)
Biết sử dụng các phần mềm 3D như Sketchup , Revit,... là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG SHARP NSN Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ các ngày lễ tết, có thể có trợ cấp vào các dịp lễ tết
Tham gia du lịch công ty, team building
Khám sức khỏe hàng năm
12 ngày nghỉ phép/ năm
Trợ cấp đi công tác dài ngày
Chế độ nghỉ hè hàng năm
Các chế độ khác sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 ngõ 89 Kim Quan Thượng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

