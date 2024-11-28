Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Lý Nam Đế, Hùng Vương, Phúc Yên, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Giải quyết các chính sách, thủ tục, luật pháp và tiêu chuẩn về nhân sự cho nhân viên trong công ty.

Chấm công, tính lương và quản lý các chế độ như nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ bù, tăng ca, v.vv..

Theo dõi, cập nhật và xử lý chế độ bảo hiểm cho CBNV

Tham gia đề xuất, xây dựng chính sách về lương, khen thưởng và chế độ phúc lợi.

Cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để bổ sung kịp thời cho doanh nghiệp của mình.

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị nhân lực, quản lý hành chính,...

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân sự

Am hiểu luật lao động, có kinh nghiệm xây dựng chính sách liên quan đến nhân sự

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel và các công cụ office khác)

Gắn bó với công việc lâu dài, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Nhiệt tình, năng nổ, không ngại việc, sẵn sàng làm thêm thời gian để hoàn thành công việc được giao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ 7h30 – 11h30 và từ 13h00 – 17h00 (từ thứ 2 đến thứ 7)

Tổng thu nhập 9 - 11 triệu

Làm việc với đội ngũ trẻ tuổi và nhiệt huyết

Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Chế độ BHXH, BHYT, phúc lợi khác theo đúng Luật nhà nước quy định, tiền thưởng các ngày lễ lớn của công ty

Thưởng lễ tết, các ngày kỷ niệm, thưởng tháng 13

Hàng năm tham gia các sự kiện lớn do công ty tổ chức : Gala tổng kết cuối năm, du lịch hè...

Lộ trình thăng tiến rõ ràng với các nhân viên gắn bó với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

