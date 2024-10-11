Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: Hồng Thắng

- Hòa Thắng

- Bắc Bình, Bắc Bình

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. C&B
- Tổng hợp bảng chấm công từ các bộ phận - Cập nhật quá trình làm việc của CBCNV (Thuyên chuyển, thay đổi chức vụ, vị trí) - Theo dõi thời hạn hợp đồng lao động, đánh giá hợp đồng 2. Tuyển dụng
- Hỗ trợ tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban và hỗ trợ đăng tuyển lên các kênh tuyển dụng. - Lọc hồ sơ ứng viên 3. Đào tạo
- Hỗ trợ xây dựng các tài liệu đào tạo - Sắp xếp kế hoạch đào tạo cho CBCNV - Thực hiện đánh giá đào tạo sau các kỳ đào tạo 4. Công việc khác
- Hỗ trợ trưởng phòng lập tổng hợp, phân tích báo cáo theo yêu cầu - Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan như: Nhân sự, Luật, Kế toán,.. Am hiểu quy định về hệ thống pháp luật hiện hành liên quan đến công việc; Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm có liên quan ở công ty sản xuất (Quy mô 200 trở lên); Thành thạo excel và các phần mềm, công cụ báo cáo hiện đại Kỹ năng giao tiếp tốt Sắp xếp và quản lý công việc hiệu quả.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan như: Nhân sự, Luật, Kế toán,..
Am hiểu quy định về hệ thống pháp luật hiện hành liên quan đến công việc;
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm có liên quan ở công ty sản xuất (Quy mô 200 trở lên);
Thành thạo excel và các phần mềm, công cụ báo cáo hiện đại
Kỹ năng giao tiếp tốt
Sắp xếp và quản lý công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên - Phụ cấp ăn trưa, Hỗ trợ chỗ ở - Thưởng các ngày lễ (Women day, 30/4, 02/9, 01/6 cho nhân viên có con dưới 14 tuổi)
– Thưởng tết dương lịch, tết Âm lịch, lương tháng 13 - Thưởng sinh nhật hàng năm - Thưởng nhân viên Xuất sắc/ Giỏi/ Khá hàng năm - Bảo hiểm y tế, BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại công ty - Hoạt động teambuilding kết nối nhân viên hàng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 1 Đường số 34, khu phố 2, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

