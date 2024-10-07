Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

Sử dụng công cụ để phân tích thông tin của Doanh nghiệp dựa trên hệ thống BI, nguồn dữ liệu sẵn có, trên Internet. Phân tích chân dung, hành vi, nhu cầu tiêu dùng của khách hàng theo yêu cầu Tổng hợp, phân tích, báo cáo chuyên sâu về hàng hóa, điểm bán và đưa ra tư vấn phù hợp Thực hiện các báo cáo, các yêu cầu khác nếu có

Sử dụng công cụ để phân tích thông tin của Doanh nghiệp dựa trên hệ thống BI, nguồn dữ liệu sẵn có, trên Internet.

Phân tích chân dung, hành vi, nhu cầu tiêu dùng của khách hàng theo yêu cầu

Tổng hợp, phân tích, báo cáo chuyên sâu về hàng hóa, điểm bán và đưa ra tư vấn phù hợp

Thực hiện các báo cáo, các yêu cầu khác nếu có

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Công nghệ thông tin, Phân tích dữ liệu Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vai trò BI hoặc Phân tích dữ liệu, ưu tiên trong lĩnh vực Bán lẻ/ Thương mại điện tử/ Marketing/ Digital Marketing; am hiểu về Business; có khả năng đọc hiểu số liệu và ra quyết định từ số liệu Có chứng chỉ Phân tích dữ liệu là lợi thế; đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành. Kỹ năng: tìm kiếm, phân tích, thống kê, tổng hợp dữ liệu; kỹ năng trình bày và giao tiếp; làm việc nhóm và làm việc độc lập; hình ảnh hóa dữ liệu và gợi ý hành động Kiến thức: Bán lẻ/Thương mại điện tử/Marketing Yêu cầu khác: Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động, ham học hỏi

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Công nghệ thông tin, Phân tích dữ liệu

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vai trò BI hoặc Phân tích dữ liệu, ưu tiên trong lĩnh vực Bán lẻ/ Thương mại điện tử/ Marketing/ Digital Marketing; am hiểu về Business; có khả năng đọc hiểu số liệu và ra quyết định từ số liệu

Có chứng chỉ Phân tích dữ liệu là lợi thế; đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành.

Kỹ năng: tìm kiếm, phân tích, thống kê, tổng hợp dữ liệu; kỹ năng trình bày và giao tiếp; làm việc nhóm và làm việc độc lập; hình ảnh hóa dữ liệu và gợi ý hành động

Kiến thức: Bán lẻ/Thương mại điện tử/Marketing

Yêu cầu khác: Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động, ham học hỏi

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực) Đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật: Đóng BHXH, thẻ Bảo hiểm sức khỏe theo cấp bậc Thưởng: Ghi nhận sáng kiến, thưởng cống hiến, kết quả kinh doanh Phúc lợi: 12 ngày nghỉ phép theo Luật; quà tặng các dịp Lễ Tết; khám sức khỏe hàng năm; ưu đãi mua hàng nội bộ, nghỉ dịp sinh nhật, tháng 13,... Các hoạt động văn hóa: Teambuiding hàng năm, Happy Hour, Câu lạc bộ bóng đá, Canifa vì cộng đồng...

Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)

Đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật: Đóng BHXH, thẻ Bảo hiểm sức khỏe theo cấp bậc

Thưởng: Ghi nhận sáng kiến, thưởng cống hiến, kết quả kinh doanh

Phúc lợi: 12 ngày nghỉ phép theo Luật; quà tặng các dịp Lễ Tết; khám sức khỏe hàng năm; ưu đãi mua hàng nội bộ, nghỉ dịp sinh nhật, tháng 13,...

Các hoạt động văn hóa: Teambuiding hàng năm, Happy Hour, Câu lạc bộ bóng đá, Canifa vì cộng đồng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin