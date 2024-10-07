Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần Canifa
- Hà Nội: 170 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 16 - 25 Triệu
Sử dụng công cụ để phân tích thông tin của Doanh nghiệp dựa trên hệ thống BI, nguồn dữ liệu sẵn có, trên Internet.
Phân tích chân dung, hành vi, nhu cầu tiêu dùng của khách hàng theo yêu cầu
Tổng hợp, phân tích, báo cáo chuyên sâu về hàng hóa, điểm bán và đưa ra tư vấn phù hợp
Thực hiện các báo cáo, các yêu cầu khác nếu có
Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Công nghệ thông tin, Phân tích dữ liệu
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vai trò BI hoặc Phân tích dữ liệu, ưu tiên trong lĩnh vực Bán lẻ/ Thương mại điện tử/ Marketing/ Digital Marketing; am hiểu về Business; có khả năng đọc hiểu số liệu và ra quyết định từ số liệu
Có chứng chỉ Phân tích dữ liệu là lợi thế; đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành.
Kỹ năng: tìm kiếm, phân tích, thống kê, tổng hợp dữ liệu; kỹ năng trình bày và giao tiếp; làm việc nhóm và làm việc độc lập; hình ảnh hóa dữ liệu và gợi ý hành động
Kiến thức: Bán lẻ/Thương mại điện tử/Marketing
Yêu cầu khác: Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động, ham học hỏi
Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)
Đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật: Đóng BHXH, thẻ Bảo hiểm sức khỏe theo cấp bậc
Thưởng: Ghi nhận sáng kiến, thưởng cống hiến, kết quả kinh doanh
Phúc lợi: 12 ngày nghỉ phép theo Luật; quà tặng các dịp Lễ Tết; khám sức khỏe hàng năm; ưu đãi mua hàng nội bộ, nghỉ dịp sinh nhật, tháng 13,...
Các hoạt động văn hóa: Teambuiding hàng năm, Happy Hour, Câu lạc bộ bóng đá, Canifa vì cộng đồng...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
