Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

• Hiểu về các nhóm chi phí cấu tạo nên dịch vụ, kiểm soát, tính toán giá vốn kinh doanh từng dịch vụ y tế;

• Truy xuất dữ liệu, kiểm tra, kiểm soát các dữ liệu bị lỗi, xử lý dữ liệu và phân tích để đưa ra số liệu các chỉ số cảnh báo rủi ro;

• Kiểm soát doanh thu của các Bác sĩ, các khoa, phòng;

• Đưa ra các sáng kiến và triển khai thực hiện các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phân tích dữ liệu của phòng;

• Phân tích so sánh các chỉ số, quản lý phân tích báo cáo phục vụ nâng cao chiến lược phát triển kinh doanh, nhằm cung cấp các nhận định, khuyến nghị hỗ trợ cho việc ra quyết định của các cấp quản lý, TGĐ Công ty;

• Định kỳ lập các báo cáo theo yêu cầu công việc;

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế học, Tài chính định lượng, Quản trị rủi ro, Phân tích kinh doanh, Kinh tế - Tài chính ứng dụng, Kế toán, Kiểm toán,...

• Nắm vững các kỹ năng, thủ thuật excel, tin học văn phòng thành thạo;

• Có kỹ năng visualize dữ liệu với các công cụ BI (Tableau, PowerBI), khả năng xử lý và phân tích dữ liệu với các công cụ Ms-SQL,... là một lợi thế;

• Nhanh nhẹn, trung thực, thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi;

• Chịu được áp lực tiến độ, có ý thức tuân thủ và thực hiện nguyên tắc bảo mật;

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, dự án...

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, phù hợp mong muốn. Lương cứng + Thưởng doanh thu Bệnh viện (trung bình từ 10-18 triệu) Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định; Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: miễn phí ăn ca; nghỉ mát; ưu đãi khi thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống y tế Hồng Ngọc, chính sách quan tâm tới con em CBNV, ưu đãi các dịch vụ café, nhà hàng tại viện...; Không gian làm việc hiện đại trong Bệnh viện khách sạn; Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực y tế cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế; Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp; Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc; Được thưởng lương tháng 13 theo quy định của Bệnh viện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

