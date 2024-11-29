Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản kinh bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 11 Lô B, đường lý Thái Tông, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

– Thực hiện các thủ tục pháp lý: tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch., kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.

– Đại diện tố tụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty

– Chuẩn bị thủ tục, hồ sơ pháp lý cần thiết cho việc giải quyết tranh chấp tại các tổ chức có thẩm quyền, hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

– Thực hiện các công việc liên quan hoạt động thi hành án;

– Tham gia, phối hợp với các bộ phận trong Công ty soạn thảo, kiểm tra tính pháp lý các loại hợp đồng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty: Đầu tư Dự án, Đấu thầu, Kinh doanh BĐS.

– Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty, kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương trở lên

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật

– Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành Xây dựng, Đầu tư BĐS và có kinh nghiệm tham gia tố tụng tại Tòa án.

– Nắm vững các quy định luật tố tụng tại tòa án, làm việc với các Sở ban ngành.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản kinh bắc Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập cạnh tranh bao gồm: Lương cơ bản+Hoa Hồng. Được xét tăng lương cơ bản hàng năm.

– Nhân viên và người thân được mua nhà ưu đãi theo chính sách công ty.

– Thưởng tết âm lịch (Lương tháng 13. Thưởng thi đua cuối năm hấp dẫn từ Công ty. Thưởng các ngày lễ trong năm cho toàn bộ nhân viên, con em của nhân viên.

– Được tham gia các khóa đào tạo – huấn luận phát triển năng lực

– Du lịch, nghỉ dưỡng 4-5 sao trong và ngoài ngước, team building, sinh nhật, lễ tết.

– Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật.

– Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, nhân viên thanh lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản kinh bắc

