Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, tháp A, tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1. Pháp lý doanh nghiệp và văn bản quản trị

Nghiên cứu, tổng hợp thông tin pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty và các dự án. Rà soát, dự thảo các văn bản pháp lý, hợp đồng trong quá trình triển khai dự án và hoạt động kinh doanh.

Soạn thảo, góp ý các văn bản quản trị nội bộ của công ty (Nội quy lao động, Quy trình, Quy chế, Chính sách, v.v.) đảm bảo tuân thủ pháp luật và phù hợp với hoạt động của công ty.

2. Pháp lý hợp đồng

Kiểm tra, rà soát các dự thảo hợp đồng, văn bản do các phòng ban cung cấp để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Soạn thảo các hợp đồng, văn bản thông thường theo hướng dẫn. Tổng hợp các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Giải quyết Tranh chấp & Tuân thủ:

Thu thập tài liệu, tổng hợp hồ sơ liên quan đến các tranh chấp, khiếu nại phát sinh. Làm việc với các cơ quan nhà nước và các bên liên quan để xử lý tranh chấp theo yêu cầu.

Cập nhật các văn bản pháp luật mới, phổ biến thông tin pháp lý liên quan.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng Pháp chế hoặc Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học Luật hoặc các trường có chuyên ngành liên quan và có chứng chỉ Hành nghề luật sư

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn Pháp chế tại các công ty kinh doanh đa ngành trong đó có lĩnh vực bất động sản làm trọng tâm hoặc công ty chuyên về lĩnh vực bất động sản, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty vai trò là chủ đầu tư dự án.

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn Pháp chế

Có kiến thức tốt và am hiểu về pháp lý

Am hiểu về phân tích và quản trị rủi ro

Kỹ năng thuyết trình và kỹ năng giao tiếp, ứng xử và thương thảo, đàm phán và thuyết phục, khả năng quản trị, giải quyết sự cố

Chính trực, trung thực, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin, chịu áp lực công việc cao.

Trình độ tin học: thành thạo Tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực

Thưởng từ 1-3 tháng lương theo kết quả kinh doanh

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, cơ hội phát triển sự nghiệp tốt.

Được tham gia các dự án lớn trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Được tham gia BHSK 24/7

Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn

Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác

Thời gian làm việc: 8h30 – 18h00 từ thứ 2 – thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin