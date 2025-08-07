Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Nghiên cứu, kiểm soát các tư vấn pháp lý liên quan đến chính sách, quy chế, quy trình, quy định, dự án, phương án kinh doanh, giao dịch kinh doanh, tư vấn giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý thông tin bất lợi

• Đề xuất xây dựng dự thảo các chính sách, quy trình và các văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động pháp chế

• Quản lý và kiểm soát việc thực hiện các quy định pháp luật, đề xuất ban hành quy định nội bộ và quản lý hệ thống quản lý văn bản nội bộ (số hóa)

• Kiểm soát và đề xuất các đánh giá tác động văn bản pháp luật và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị

• Xây dựng dự thảo quy chế, quy trình, hướng dẫn về tố tụng; Quản lý, kiểm soát phương án và quá trình tố tụng

• Đề xuất xây dựng và triển khai khung tuân thủ pháp luật và góp ý văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các Cơ quan chức năng

• Đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp thẩm quyền toàn Công ty; Hướng dẫn vận hành, quản lý việc thực hiện phân cấp thẩm quyền và xây dựng hệ thống CNTT để tra cứu, kiểm soát và quản lý hệ thống văn bản ủy quyền của Công ty

• Quản lý công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng tài liệu đào tạo pháp luật và thực hiện đào tạo tại Công ty