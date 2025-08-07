Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Toà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn pháp lý cho Ban Lãnh đạo và các phòng ban về các vấn đề liên quan các hoạt động kinh doanh của công ty, đặc biệt về lĩnh vực viễn thông;

Soạn thảo, rà soát và điều chỉnh các văn bản nội bộ của Công ty trước khi ban hànht để đảm bảo tuân thủ pháp luật có liên quan;

Soạn thảo, rà soát các hợp đồng trong các hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của Công ty;

Xây dựng và triển khai hệ thống kiểm soát tuân thủ, đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ theo các quy định pháp luật về viễn thông;

Nghiên cứu, cập nhật, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty trong lĩnh vực viễn thông và các văn bản pháp lý nội bộ Công ty;

Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục pháp lý tại các cơ quan nhà nước như đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký giấy phép con,...;

Tham gia giải quyết sự vụ pháp lý, tranh chấp phát sinh; thực hiện và/ hoặc thuê tư vấn bên ngoài với các sự vụ liên quan;

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật;

Sử dụng thành thạo kỹ năng về tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point)

Tối thiểu 3 năm ở vị trí pháp lý doanh nghiệp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về pháp luật Viễn thông hoặc công nghệ thông tin;

Am hiểu pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nói chung;

Có kiến thức về quản trị doanh nghiệp, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về thanh tra, kiểm soát;

Kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt;

Cẩn thận, trung thực và có khả năng làm việc dưới áp lực cao;

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực;

Thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp;

Được tham gia các hoạt động do Công ty tổ chức: Teambuilding, Khám sức khoẻ định kỳ, Year End Party,..

Được review lương hàng năm, thưởng thành tích dựa theo kết quả đánh giá năm;

Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;

Được đóng bảo hiểm sức khỏe cao cấp;

Ngày phép: 12 ngày/năm và 6 ngày nghỉ ốm nguyên lương.

Trợ cấp ăn trưa: 40.000đ/bữa, trợ cấp ăn tối: 70.000đ/bữa;

Ăn sáng miễn phí, bữa ăn nhẹ hàng ngày, ngoài ra có tea-break miễn phí,…

Phụ cấp trang điểm (Cho lao động nữ: 250.000/tháng);

Mã giảm giá từ ví VNPAY hàng tháng;

Tặng sim nội bộ VNSKY + Gói cước data, thoại hàng tháng;

Có quà cho nhân viên có con nhỏ: Tết thiếu nhi, Tết Trung thu,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.