Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15Bis Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Hỗ trợ chuyên viên pháp chế trong việc nghiên cứu, phân tích, soạn thảo các văn bản pháp lý, hợp đồng, quy chế, quy định nội bộ của công ty.

Hỗ trợ chuyên viên pháp chế trong việc tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố tụng liên quan đến hoạt động của công ty.

Hỗ trợ chuyên viên pháp chế trong việc theo dõi, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.

Hỗ trợ chuyên viên pháp chế trong việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu pháp lý của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của chuyên viên pháp chế.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật tại ĐH Luật Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc Dân.

Có kiến thức cơ bản về luật kinh doanh, luật lao động, luật dân sự, luật thương mại.

Nắm vững các kỹ năng tin học văn phòng, soạn thảo văn bản.

Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp chế, đặc biệt là lĩnh vực Logistics - Vận tải.

Lương cứng: 11-13 triệu.

Lương tháng 13+, quỹ khen thưởng phúc lợi, công đoàn

Thưởng: Tết Dương lịch, lễ 8/3, 30/4, 1/5, 2/9, 20/10, kỷ niệm ngày thành lập công ty...

Đặc biệt có phần thưởng cho con của nhân viên trong công ty trong các dịp: Tết thiếu nhi 1/6, Rằm Trung thu, Học sinh đạt thành tích tốt trong học tập.

Trợ cấp ăn trưa: 730.000 VNĐ/tháng; trợ cấp trang phục: 5.000.000 VNĐ/năm

Khám sức khỏe định kì hàng năm.

Đóng BHXH, BHYT... theo quy định

Du lịch, tham quan nghỉ dưỡng hàng năm cùng công ty

