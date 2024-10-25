Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu

Pháp lý doanh nghiệp của tập đoàn, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn như chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh, Quản lý pháp lý chung của các công ty thành viên, công ty con Tổ chức họp ĐHĐCĐ của Tập đoàn , soạn thảo hồ sơ liên quan đến : - Quản lý cổ đông, cổ phần, cổ phiếu của Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn (công ty con, công ty thành viên) - Tổ chức họp HĐQT, soạn thảo biên bản, nghị quyết, báo cáo công tác HĐQT của Tập đoàn - Xây dựng, rà soát Điều lệ, quy trình, quy định nội bộ của Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc và các công ty thành viên, công ty con. - Xin các giấy phép phục vụ hoạt động của Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc, và các công ty thành viên, công ty con - Quản lý các hồ sơ lưu của Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn (công ty con, công ty thành viên) Pháp lý Hợp đồng và tư vấn thường xuyên: - Xây dựng mẫu hợp đồng áp dụng cho Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc trong nước - Rà soát các hợp đồng phát sinh trong quá trình hoạt động của Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc trong nước - Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc như lao động, thuế, tài chính, dân sự, quảng cáo..... Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh của Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc , doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty thành viên, công ty con. - Tư vấn và tham gia xin các giấy phép kinh doanh,, giấy chứng nhận đầu tư, quyền sử dụng đất, mã số mã vạch,... các loại giấy phép phát sinh trong quá trình hoạt động Theo dõi việc thực hiện và duy trì các giấy phép kinh doanh hoặc các điều kiện kinh doanh và đầu tư trên; - Trực tiếp làm hoặc hỗ trợ làm các báo cáo đặc thù hàng quý hàng năm gửi các cơ quan có thẩm quyền như ngân hàng nhà nước, bộ kế hoạch đầu tư, cục đầu tư nước ngoài. Tổng cục đo lường chất lượng,.. Thực hiện các thủ tục liên quan đến SHTT của Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc như đăng ký mới, gia hạn, bổ sung,... - Theo dõi lưu trữ hệ thống, các tài sản sở hữu trí tuệ của Tập đoàn, công ty con từ khi thành lập đến hiện tại; - Tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan đến sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế Kiểm tra cho ý kiến về các quy trình quy chế nội bộ hiện tại và đề xuất sửa đổi; Thực hiện cập nhật văn bản pháp lý mới ban hành có liên quan đến hoạt động của Tập đoàn, công ty con. - Truyền thông sự thay đổi pháp luật đến các bộ phận có liên quan. Đại diện hợp pháp cho Tập đoàn tham gia hoạt động tố tụng Trọng tài hoặc tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập đoàn và các đơn vị trực thuộc - Giải quyết tranh chấp với các đối tác, khách hàng, người lao động của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc - Xử lý vi phạm Luật cạnh tranh - Xử lý vi phạm trong lĩnh vực SHTT - Tham gia tiếp đón các đoàn thanh tra hoạt động của doanh nghiệp; Rà soát các hợp đồng phát sinh trong hoạt động chi nhánh, văn phòng nước ngoài - Tư vấn và phối hợp với các đơn vị luật nước ngoài các thủ tục hành chính của các công ty liên kết (có vốn của Tập đoàn tại nước ngoài) các chi nhánh, Văn phòng nước ngoài với cơ quan nhà nước tại nước sở tại, tuân thủ theo pháp luật nước sở tại.

