Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Dự thảo, soạn thảo, soát xét, thương lượng, đàm phán các điều khoản trong các Hợp đồng hợp tác, Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng tư vấn xây dựng...liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng Kiểm tra các Hợp đồng/ Phụ lục Hợp đồng trước khi chuyển trình ký, soạn thảo các văn bản (công văn, tờ trình...) liên quan theo chỉ đạo. Nghiên cứu/ cập nhật văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực bất động sản, xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động Công ty để hỗ trợ, tư vấn các vấn đề phát sinh theo chỉ đạo từ cấp trên trực tiếp. Soạn thảo/chỉnh sửa và xem xét về mặt pháp lý của các các loại văn bản, tài liệu giao dịch được giao, các loại văn bản, tài liệu, thủ tục triển khai xin cấp phép dự án. Tổng hợp, cập nhật, lưu trữ, theo dõi và báo cáo các Hợp đồng, hồ sơ liên quan trong phạm vi công việc được giao. Cập nhật văn bản pháp luật, định kỳ đào tạo đối với các vấn đề pháp lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/Trưởng ban và các cấp lãnh đạo.

Dự thảo, soạn thảo, soát xét, thương lượng, đàm phán các điều khoản trong các Hợp đồng hợp tác, Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng tư vấn xây dựng...liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng

Kiểm tra các Hợp đồng/ Phụ lục Hợp đồng trước khi chuyển trình ký, soạn thảo các văn bản (công văn, tờ trình...) liên quan theo chỉ đạo.

Nghiên cứu/ cập nhật văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực bất động sản, xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động Công ty để hỗ trợ, tư vấn các vấn đề phát sinh theo chỉ đạo từ cấp trên trực tiếp.

Soạn thảo/chỉnh sửa và xem xét về mặt pháp lý của các các loại văn bản, tài liệu giao dịch được giao, các loại văn bản, tài liệu, thủ tục triển khai xin cấp phép dự án.

Tổng hợp, cập nhật, lưu trữ, theo dõi và báo cáo các Hợp đồng, hồ sơ liên quan trong phạm vi công việc được giao.

Cập nhật văn bản pháp luật, định kỳ đào tạo đối với các vấn đề pháp lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/Trưởng ban và các cấp lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề luật sư/Thẻ Luật sư (không bắt buộc) Hiểu biết các quy định pháp luật hiện hành: Luật kinh doanh bất động sản, Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật đầu tư, Luật lao động, Luật doanh nghiệp,... Am hiểu sâu rộng và có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan tới hoạt động bất động sản của doanh nghiệp Tư duy pháp lý rõ ràng, khả năng phân tích tình huống, nhận diện vấn đề pháp lý tốt Khả năng vận dụng quy định pháp luật vào giải quyết vấn đề pháp lý thông minh, linh hoạt Kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm pháp lý & khả năng hùng biện tốt Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc, kỹ năng tổng hợp và báo cáo Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chỉn chu Thành thạo Tin học văn phòng và các phần mềm phục vụ công việc

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản

Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề luật sư/Thẻ Luật sư (không bắt buộc)

Hiểu biết các quy định pháp luật hiện hành: Luật kinh doanh bất động sản, Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật đầu tư, Luật lao động, Luật doanh nghiệp,...

Am hiểu sâu rộng và có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan tới hoạt động bất động sản của doanh nghiệp

Tư duy pháp lý rõ ràng, khả năng phân tích tình huống, nhận diện vấn đề pháp lý tốt

Khả năng vận dụng quy định pháp luật vào giải quyết vấn đề pháp lý thông minh, linh hoạt

Kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm pháp lý & khả năng hùng biện tốt

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc, kỹ năng tổng hợp và báo cáo

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chỉn chu

Thành thạo Tin học văn phòng và các phần mềm phục vụ công việc

Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực của ứng viên Ăn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoàn Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm. Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,... Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 – sáng thứ 7

Mức lương thỏa thuận theo năng lực của ứng viên

Ăn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoàn

Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn

Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn

Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có

Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 – sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin