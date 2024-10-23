Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
- Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
Dự thảo, soạn thảo, soát xét, thương lượng, đàm phán các điều khoản trong các Hợp đồng hợp tác, Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng tư vấn xây dựng...liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng
Kiểm tra các Hợp đồng/ Phụ lục Hợp đồng trước khi chuyển trình ký, soạn thảo các văn bản (công văn, tờ trình...) liên quan theo chỉ đạo.
Nghiên cứu/ cập nhật văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực bất động sản, xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động Công ty để hỗ trợ, tư vấn các vấn đề phát sinh theo chỉ đạo từ cấp trên trực tiếp.
Soạn thảo/chỉnh sửa và xem xét về mặt pháp lý của các các loại văn bản, tài liệu giao dịch được giao, các loại văn bản, tài liệu, thủ tục triển khai xin cấp phép dự án.
Tổng hợp, cập nhật, lưu trữ, theo dõi và báo cáo các Hợp đồng, hồ sơ liên quan trong phạm vi công việc được giao.
Cập nhật văn bản pháp luật, định kỳ đào tạo đối với các vấn đề pháp lý thuộc chức
năng, nhiệm vụ của mình
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/Trưởng ban và các cấp lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản
Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề luật sư/Thẻ Luật sư (không bắt buộc)
Hiểu biết các quy định pháp luật hiện hành: Luật kinh doanh bất động sản, Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật đầu tư, Luật lao động, Luật doanh nghiệp,...
Am hiểu sâu rộng và có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan tới hoạt động bất động sản của doanh nghiệp
Tư duy pháp lý rõ ràng, khả năng phân tích tình huống, nhận diện vấn đề pháp lý tốt
Khả năng vận dụng quy định pháp luật vào giải quyết vấn đề pháp lý thông minh, linh hoạt
Kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm pháp lý & khả năng hùng biện tốt
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc, kỹ năng tổng hợp và báo cáo
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chỉn chu
Thành thạo Tin học văn phòng và các phần mềm phục vụ công việc
Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực của ứng viên
Ăn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoàn
Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn
Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn
Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có
Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến
Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 – sáng thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
