Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Kiểm soát, lưu trữ toàn bộ các hồ sơ pháp lý của công ty mẹ và các công ty trong hệ thống Tham gia kiểm tra giám sát các văn bản nội bộ của công ty: Nội quy, quy định và điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị, công văn, tài liệu khác ...... Triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập công ty, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ phục vụ cho hoạt động của công ty. Phối hợp với các phòng ban soạn thảo/thương thảo/ký kết hợp đồng, giao dịch, và các hồ sơ tài liệu khác; Thẩm định pháp lý các hợp đồng, giao dịch, sản phẩm, quy định nội bộ, các hồ sơ tài liệu khác. Tổng hợp, rà soát, cập nhật và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, lưu trữ các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty; chủ trì hoặc phối hợp với các Đơn vị để phổ biến/cập nhật văn bản mới/kiến thức pháp lý có liên quan nhằm sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, quy trình, quy định hiện hành tại Công ty. Nhận yêu cầu từ BOD và làm việc với các Công ty Tư vấn pháp lý, hướng dẫn pháp lý, thẩm định và soạn các văn bản/ hợp đồng phát sinh trong các hoạt động kinh doanh. Thực hiện một số công việc khác dưới dự chỉ đạo của Cấp trên.

Kiểm soát, lưu trữ toàn bộ các hồ sơ pháp lý của công ty mẹ và các công ty trong hệ thống

Tham gia kiểm tra giám sát các văn bản nội bộ của công ty: Nội quy, quy định và điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị, công văn, tài liệu khác ......

Triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập công ty, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ phục vụ cho hoạt động của công ty.

Phối hợp với các phòng ban soạn thảo/thương thảo/ký kết hợp đồng, giao dịch, và các hồ sơ tài liệu khác; Thẩm định pháp lý các hợp đồng, giao dịch, sản phẩm, quy định nội bộ, các hồ sơ tài liệu khác.

Tổng hợp, rà soát, cập nhật và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, lưu trữ các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty; chủ trì hoặc phối hợp với các Đơn vị để phổ biến/cập nhật văn bản mới/kiến thức pháp lý có liên quan nhằm sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, quy trình, quy định hiện hành tại Công ty.

Nhận yêu cầu từ BOD và làm việc với các Công ty Tư vấn pháp lý, hướng dẫn pháp lý, thẩm định và soạn các văn bản/ hợp đồng phát sinh trong các hoạt động kinh doanh.

Thực hiện một số công việc khác dưới dự chỉ đạo của Cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Luật kinh tế, đầu tư Có 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp chế Doanh nghiệp, Pháp chế quản trị đầu tư Có kinh nghiệm trong việc theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư góp vốn, rút vốn, tranh chấp ... trong loại hình doanh nghiệp cổ phần. Kỹ năng hoạch định, triển khai, kiểm soát và báo cáo công việc; Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và linh hoạt trong mọi tình huống. Trách nhiệm và chuẩn mực, tinh thần chủ động và làm việc độc lập/nhóm tốt Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn và am hiểu sâu sắc về pháp luật, thủ tục cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, thương mại. Luật doanh nghiệp, Luật lao động, các nghị định, thông tư, tiêu chuẩn liên quan đến phần việc đang đảm nhiệm.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Luật kinh tế, đầu tư

Có 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp chế Doanh nghiệp, Pháp chế quản trị đầu tư

Có kinh nghiệm trong việc theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư góp vốn, rút vốn, tranh chấp ... trong loại hình doanh nghiệp cổ phần.

Kỹ năng hoạch định, triển khai, kiểm soát và báo cáo công việc;

Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và linh hoạt trong mọi tình huống.

Trách nhiệm và chuẩn mực, tinh thần chủ động và làm việc độc lập/nhóm tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn và am hiểu sâu sắc về pháp luật, thủ tục cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, thương mại. Luật doanh nghiệp, Luật lao động, các nghị định, thông tư, tiêu chuẩn liên quan đến phần việc đang đảm nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (Gross): 18.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế). Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng 13, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP. Trợ cấp ăn trưa tại Bếp ăn Công ty theo suất 40k/ngày Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Mức lương (Gross): 18.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế).

VNĐ/tháng

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng 13, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP.

Trợ cấp ăn trưa tại Bếp ăn Công ty theo suất 40k/ngày

Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin