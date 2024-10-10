Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Chuyên viên pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Kiểm soát, lưu trữ toàn bộ các hồ sơ pháp lý của công ty mẹ và các công ty trong hệ thống Tham gia kiểm tra giám sát các văn bản nội bộ của công ty: Nội quy, quy định và điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị, công văn, tài liệu khác ...... Triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập công ty, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ phục vụ cho hoạt động của công ty. Phối hợp với các phòng ban soạn thảo/thương thảo/ký kết hợp đồng, giao dịch, và các hồ sơ tài liệu khác; Thẩm định pháp lý các hợp đồng, giao dịch, sản phẩm, quy định nội bộ, các hồ sơ tài liệu khác. Tổng hợp, rà soát, cập nhật và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, lưu trữ các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty; chủ trì hoặc phối hợp với các Đơn vị để phổ biến/cập nhật văn bản mới/kiến thức pháp lý có liên quan nhằm sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, quy trình, quy định hiện hành tại Công ty. Nhận yêu cầu từ BOD và làm việc với các Công ty Tư vấn pháp lý, hướng dẫn pháp lý, thẩm định và soạn các văn bản/ hợp đồng phát sinh trong các hoạt động kinh doanh. Thực hiện một số công việc khác dưới dự chỉ đạo của Cấp trên.
Kiểm soát, lưu trữ toàn bộ các hồ sơ pháp lý của công ty mẹ và các công ty trong hệ thống
Tham gia kiểm tra giám sát các văn bản nội bộ của công ty: Nội quy, quy định và điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị, công văn, tài liệu khác ......
Triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập công ty, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ phục vụ cho hoạt động của công ty.
Phối hợp với các phòng ban soạn thảo/thương thảo/ký kết hợp đồng, giao dịch, và các hồ sơ tài liệu khác; Thẩm định pháp lý các hợp đồng, giao dịch, sản phẩm, quy định nội bộ, các hồ sơ tài liệu khác.
Tổng hợp, rà soát, cập nhật và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, lưu trữ các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty; chủ trì hoặc phối hợp với các Đơn vị để phổ biến/cập nhật văn bản mới/kiến thức pháp lý có liên quan nhằm sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, quy trình, quy định hiện hành tại Công ty.
Nhận yêu cầu từ BOD và làm việc với các Công ty Tư vấn pháp lý, hướng dẫn pháp lý, thẩm định và soạn các văn bản/ hợp đồng phát sinh trong các hoạt động kinh doanh.
Thực hiện một số công việc khác dưới dự chỉ đạo của Cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Luật kinh tế, đầu tư Có 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp chế Doanh nghiệp, Pháp chế quản trị đầu tư Có kinh nghiệm trong việc theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư góp vốn, rút vốn, tranh chấp ... trong loại hình doanh nghiệp cổ phần. Kỹ năng hoạch định, triển khai, kiểm soát và báo cáo công việc; Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và linh hoạt trong mọi tình huống. Trách nhiệm và chuẩn mực, tinh thần chủ động và làm việc độc lập/nhóm tốt Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn và am hiểu sâu sắc về pháp luật, thủ tục cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, thương mại. Luật doanh nghiệp, Luật lao động, các nghị định, thông tư, tiêu chuẩn liên quan đến phần việc đang đảm nhiệm.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Luật kinh tế, đầu tư
Có 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp chế Doanh nghiệp, Pháp chế quản trị đầu tư
Có kinh nghiệm trong việc theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư góp vốn, rút vốn, tranh chấp ... trong loại hình doanh nghiệp cổ phần.
Kỹ năng hoạch định, triển khai, kiểm soát và báo cáo công việc;
Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và linh hoạt trong mọi tình huống.
Trách nhiệm và chuẩn mực, tinh thần chủ động và làm việc độc lập/nhóm tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn và am hiểu sâu sắc về pháp luật, thủ tục cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, thương mại. Luật doanh nghiệp, Luật lao động, các nghị định, thông tư, tiêu chuẩn liên quan đến phần việc đang đảm nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (Gross): 18.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế). Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng 13, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP. Trợ cấp ăn trưa tại Bếp ăn Công ty theo suất 40k/ngày Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.
Mức lương (Gross): 18.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế).
VNĐ/tháng
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng 13, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP.
Trợ cấp ăn trưa tại Bếp ăn Công ty theo suất 40k/ngày
Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phap-che-thu-nhap-18-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job210094
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu
Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu
Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Ami&M Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Ami&M Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OZOVN
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 5 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
4.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CIT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Phê La làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Phê La
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Bristar làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bristar
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm