Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 27 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 17 - 27 Triệu
Tư vấn pháp luật cho Ban Lãnh đạo và các Phòng/Bộ phận trong Công ty
Am hiểu toàn bộ những văn bản pháp luật hiện hành trong nước có liên quan đến hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Am hiểu các quy định pháp luật về người lao động nước ngoài của nước tiếp nhận lao động. Tham mưu cho Ban Giám đốc những quy định luật pháp của nước tiếp nhận lao động
Am hiểu các quy định của tổ chức lao động quốc tế (ILO) liên quan đến di cư lao động quốc tế
Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề pháp lý liên quan tới các giao dịch hợp đồng mà Công ty ký kết với đối tác, người lao động
Tham mưu, hỗ trợ Ban giám đốc và các bộ phận chuyên môn trong việc giải quyết các tranh chấp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng cho Công ty và người lao động của Công ty đi làm việc ở nước ngoài
Chịu trách nhiệm toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, giáo dục của công ty
Chịu trách nhiệm xây dựng bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến Thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản bao gồm hồ sơ nội và hồ sơ ngoại
Chịu trách nhiệm làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho TTS về nước
Hỗ trợ các bô phận nghiệp vụ trong việc giải quyết lao động về nước theo đúng luật
Tư vấn, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài trong quá trình giáo dục định hướng tại Công ty
Thực hiện các công việc khác của Lãnh đạo Phòng hoặc của Ban Lãnh đạo giao
Với Mức Lương 17 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tuổi từ 23-45
Giao tiếp tự tin, bản lĩnh
Ưu tiên ứng viên làm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, giáo dục
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Tốt nghiệp CĐ trở lên ngành Luật/Pháp lý/Pháp chế
Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản : 17tr – 27tr (Đàm phán theo năng lực)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành
Được trang bị bảo hiểm sức khỏe
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
Du lịch thường niên cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI