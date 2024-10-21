Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 27 Triệu

Mức lương 17 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 17 - 27 Triệu

Tư vấn pháp luật cho Ban Lãnh đạo và các Phòng/Bộ phận trong Công ty Am hiểu toàn bộ những văn bản pháp luật hiện hành trong nước có liên quan đến hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Am hiểu các quy định pháp luật về người lao động nước ngoài của nước tiếp nhận lao động. Tham mưu cho Ban Giám đốc những quy định luật pháp của nước tiếp nhận lao động Am hiểu các quy định của tổ chức lao động quốc tế (ILO) liên quan đến di cư lao động quốc tế Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề pháp lý liên quan tới các giao dịch hợp đồng mà Công ty ký kết với đối tác, người lao động Tham mưu, hỗ trợ Ban giám đốc và các bộ phận chuyên môn trong việc giải quyết các tranh chấp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng cho Công ty và người lao động của Công ty đi làm việc ở nước ngoài Chịu trách nhiệm toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, giáo dục của công ty Chịu trách nhiệm xây dựng bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến Thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản bao gồm hồ sơ nội và hồ sơ ngoại Chịu trách nhiệm làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho TTS về nước Hỗ trợ các bô phận nghiệp vụ trong việc giải quyết lao động về nước theo đúng luật Tư vấn, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài trong quá trình giáo dục định hướng tại Công ty Thực hiện các công việc khác của Lãnh đạo Phòng hoặc của Ban Lãnh đạo giao

Tư vấn pháp luật cho Ban Lãnh đạo và các Phòng/Bộ phận trong Công ty

Am hiểu toàn bộ những văn bản pháp luật hiện hành trong nước có liên quan đến hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Am hiểu các quy định pháp luật về người lao động nước ngoài của nước tiếp nhận lao động. Tham mưu cho Ban Giám đốc những quy định luật pháp của nước tiếp nhận lao động

Am hiểu các quy định của tổ chức lao động quốc tế (ILO) liên quan đến di cư lao động quốc tế

Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề pháp lý liên quan tới các giao dịch hợp đồng mà Công ty ký kết với đối tác, người lao động

Tham mưu, hỗ trợ Ban giám đốc và các bộ phận chuyên môn trong việc giải quyết các tranh chấp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng cho Công ty và người lao động của Công ty đi làm việc ở nước ngoài

Chịu trách nhiệm toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, giáo dục của công ty

Chịu trách nhiệm xây dựng bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến Thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản bao gồm hồ sơ nội và hồ sơ ngoại

Chịu trách nhiệm làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho TTS về nước

Hỗ trợ các bô phận nghiệp vụ trong việc giải quyết lao động về nước theo đúng luật

Tư vấn, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài trong quá trình giáo dục định hướng tại Công ty

Thực hiện các công việc khác của Lãnh đạo Phòng hoặc của Ban Lãnh đạo giao

Với Mức Lương 17 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 23-45 Giao tiếp tự tin, bản lĩnh Ưu tiên ứng viên làm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, giáo dục Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên Tốt nghiệp CĐ trở lên ngành Luật/Pháp lý/Pháp chế

Nam/Nữ tuổi từ 23-45

Giao tiếp tự tin, bản lĩnh

Ưu tiên ứng viên làm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, giáo dục

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

Tốt nghiệp CĐ trở lên ngành Luật/Pháp lý/Pháp chế

Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 17tr – 27tr (Đàm phán theo năng lực) Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành Được trang bị bảo hiểm sức khỏe Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp Du lịch thường niên cùng công ty

Lương cơ bản : 17tr – 27tr (Đàm phán theo năng lực)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành

Được trang bị bảo hiểm sức khỏe

Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Du lịch thường niên cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin