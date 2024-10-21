Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 27 Triệu

Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 27 Triệu

Công ty Cổ Phần Cen Academy
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty Cổ Phần Cen Academy

Chuyên viên pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

Mức lương
17 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 17 - 27 Triệu

Tư vấn pháp luật cho Ban Lãnh đạo và các Phòng/Bộ phận trong Công ty Am hiểu toàn bộ những văn bản pháp luật hiện hành trong nước có liên quan đến hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Am hiểu các quy định pháp luật về người lao động nước ngoài của nước tiếp nhận lao động. Tham mưu cho Ban Giám đốc những quy định luật pháp của nước tiếp nhận lao động Am hiểu các quy định của tổ chức lao động quốc tế (ILO) liên quan đến di cư lao động quốc tế Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề pháp lý liên quan tới các giao dịch hợp đồng mà Công ty ký kết với đối tác, người lao động Tham mưu, hỗ trợ Ban giám đốc và các bộ phận chuyên môn trong việc giải quyết các tranh chấp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng cho Công ty và người lao động của Công ty đi làm việc ở nước ngoài Chịu trách nhiệm toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, giáo dục của công ty Chịu trách nhiệm xây dựng bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến Thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản bao gồm hồ sơ nội và hồ sơ ngoại Chịu trách nhiệm làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho TTS về nước Hỗ trợ các bô phận nghiệp vụ trong việc giải quyết lao động về nước theo đúng luật Tư vấn, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài trong quá trình giáo dục định hướng tại Công ty Thực hiện các công việc khác của Lãnh đạo Phòng hoặc của Ban Lãnh đạo giao
Tư vấn pháp luật cho Ban Lãnh đạo và các Phòng/Bộ phận trong Công ty
Am hiểu toàn bộ những văn bản pháp luật hiện hành trong nước có liên quan đến hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Am hiểu các quy định pháp luật về người lao động nước ngoài của nước tiếp nhận lao động. Tham mưu cho Ban Giám đốc những quy định luật pháp của nước tiếp nhận lao động
Am hiểu các quy định của tổ chức lao động quốc tế (ILO) liên quan đến di cư lao động quốc tế
Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề pháp lý liên quan tới các giao dịch hợp đồng mà Công ty ký kết với đối tác, người lao động
Tham mưu, hỗ trợ Ban giám đốc và các bộ phận chuyên môn trong việc giải quyết các tranh chấp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng cho Công ty và người lao động của Công ty đi làm việc ở nước ngoài
Chịu trách nhiệm toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, giáo dục của công ty
Chịu trách nhiệm xây dựng bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến Thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản bao gồm hồ sơ nội và hồ sơ ngoại
Chịu trách nhiệm làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho TTS về nước
Hỗ trợ các bô phận nghiệp vụ trong việc giải quyết lao động về nước theo đúng luật
Tư vấn, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài trong quá trình giáo dục định hướng tại Công ty
Thực hiện các công việc khác của Lãnh đạo Phòng hoặc của Ban Lãnh đạo giao

Với Mức Lương 17 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 23-45 Giao tiếp tự tin, bản lĩnh Ưu tiên ứng viên làm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, giáo dục Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên Tốt nghiệp CĐ trở lên ngành Luật/Pháp lý/Pháp chế
Nam/Nữ tuổi từ 23-45
Giao tiếp tự tin, bản lĩnh
Ưu tiên ứng viên làm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, giáo dục
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Tốt nghiệp CĐ trở lên ngành Luật/Pháp lý/Pháp chế

Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 17tr – 27tr (Đàm phán theo năng lực) Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành Được trang bị bảo hiểm sức khỏe Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp Du lịch thường niên cùng công ty
Lương cơ bản : 17tr – 27tr (Đàm phán theo năng lực)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành
Được trang bị bảo hiểm sức khỏe
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
Du lịch thường niên cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Cen Academy

Công ty Cổ Phần Cen Academy

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phap-che-thu-nhap-17-27-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job216899
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu
Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu
Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ
23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất và Thiết Bị Kim Ngưu làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất và Thiết Bị Kim Ngưu
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nhân Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nhân Bình
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Land
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty CP Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn Everland làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Tập đoàn Everland
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Telio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty TNHH Telio Việt Nam
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu Tập đoàn Tân Á Đại Thành
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH GIP EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GIP EDU
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 27 Triệu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
17 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm