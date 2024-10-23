Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH FLINTERS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 28 Triệu

Công TY TNHH FLINTERS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công TY TNHH FLINTERS Việt Nam

Mức lương
Đến 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Đến 28 Triệu

Có cơ hội trở thành thành viên cốt cán trong mảng kinh doanh mới về Tư vấn đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp:

Thực hiện các thủ tục liên quan đến Đầu tư và Doanh nghiệp có liên quan của Khách hàng và Nội bộ; Thực hiện, hỗ trợ các thủ tục sau thành lập cho Khách hàng; Kiểm soát tuân thủ pháp lý trong phạm vi công việc phụ trách;; Hỗ trợ các hoạt động xây dựng và kiểm tra các tài liệu pháp lý của Công ty; ; Các hoạt động khác liên quan đến marketing và vận hành (trao đổi, thương lượng với Khách hàng, viết các bài viết chuyên ngành, cập nhật website v.v)
Thực hiện các thủ tục liên quan đến Đầu tư và Doanh nghiệp có liên quan của Khách hàng và Nội bộ;
Thực hiện, hỗ trợ các thủ tục sau thành lập cho Khách hàng;
Kiểm soát tuân thủ pháp lý trong phạm vi công việc phụ trách;;
Hỗ trợ các hoạt động xây dựng và kiểm tra các tài liệu pháp lý của Công ty; ;
Các hoạt động khác liên quan đến marketing và vận hành (trao đổi, thương lượng với Khách hàng, viết các bài viết chuyên ngành, cập nhật website v.v)

Với Mức Lương Đến 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Luật Kinh tế, và các chuyên ngành luật có liên quan khác. Tối thiểu: 05 năm kinh nghiệm thực hiện các thủ tục liên quan. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc văn phòng/công ty Luật. . Yêu thích và đam mê với nghề luật, có kiến thức và kỹ năng trong việc giải quyết vấn đề. Có thể sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật trong giao tiếp, đọc hiểu và soạn thảo văn bản
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Luật Kinh tế, và các chuyên ngành luật có liên quan khác.
Tối thiểu: 05 năm kinh nghiệm thực hiện các thủ tục liên quan. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc văn phòng/công ty Luật. .
05 năm kinh nghiệm thực hiện các thủ tục liên quan
Yêu thích và đam mê với nghề luật, có kiến thức và kỹ năng trong việc giải quyết vấn đề.
Có thể sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật trong giao tiếp, đọc hiểu và soạn thảo văn bản

Tại Công TY TNHH FLINTERS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (upto 1200$) Xét tăng lương 2 lần/năm, xét thưởng 2 lần/năm Trợ cấp ăn trưa 40.000VNĐ/ngày BHXH, BHTN, BHYT Bảo hiểm Bảo Việt Healthcare Thời gian làm việc linh hoạt 7:30 tới 18:30 (làm đủ 8 tiếng trong khoảng thời gian này)
Mức lương thỏa thuận theo năng lực (upto 1200$)
Xét tăng lương 2 lần/năm, xét thưởng 2 lần/năm
Trợ cấp ăn trưa 40.000VNĐ/ngày
BHXH, BHTN, BHYT
Bảo hiểm Bảo Việt Healthcare
Thời gian làm việc linh hoạt 7:30 tới 18:30 (làm đủ 8 tiếng trong khoảng thời gian này)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH FLINTERS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY TNHH FLINTERS Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Discovery Tower

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

