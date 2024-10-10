Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Telio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tư vấn cho các Phòng ban, ban giám đốc Công ty về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty; Soạn thảo, rà soát và tư vấn về các hợp đồng, thỏa thuận, chính sách nội bộ để đảm bảo quyền lợi của công ty và tuân thủ đối với toàn bộ pháp luật hiện hành; Hỗ trợ với các Phòng ban đàm phán với các khách hàng, nhà cung cấp; Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,...liên quan đến hoạt động của Công ty để đảm bảo Công ty tuân thủ với các quy định hiện hành; Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan; Sắp xếp, quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty. Báo cáo công việc trực tiếp lên Giám Đốc

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Luật; Có kinh nghiệm tối thiểu 3-5 năm tại các vị trí tương tự Có khả năng làm việc độc lập, xử lý công việc độc lập Nhanh nhẹn, chủ động và giải quyết vấn đề nhanh Chủ động báo cáo công việc Tiếng Anh 4 kỹ năng tốt, Có khả năng sắp xếp, tổ chức, linh hoạt xử lý công việc; Thành thạo tin học văn phòng (excel, word)

Tại Công ty TNHH Telio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng 100% lương Telio cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để làm việc; Các chế độ khác theo Luật lao động: Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, tết, thưởng theo quy định. Review đánh giá năng lực, tăng lương hằng năm Thưởng cuối năm theo chính sách công ty từng thời kì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Telio Việt Nam

