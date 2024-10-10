Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Telio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty TNHH Telio Việt Nam
- Hà Nội: 54 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Đến 25 Triệu
Tư vấn cho các Phòng ban, ban giám đốc Công ty về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty;
Soạn thảo, rà soát và tư vấn về các hợp đồng, thỏa thuận, chính sách nội bộ để đảm bảo quyền lợi của công ty và tuân thủ đối với toàn bộ pháp luật hiện hành;
Hỗ trợ với các Phòng ban đàm phán với các khách hàng, nhà cung cấp;
Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,...liên quan đến hoạt động của Công ty để đảm bảo Công ty tuân thủ với các quy định hiện hành;
Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan;
Sắp xếp, quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty.
Báo cáo công việc trực tiếp lên Giám Đốc
Tư vấn cho các Phòng ban, ban giám đốc Công ty về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty;
Soạn thảo, rà soát và tư vấn về các hợp đồng, thỏa thuận, chính sách nội bộ để đảm bảo quyền lợi của công ty và tuân thủ đối với toàn bộ pháp luật hiện hành;
Hỗ trợ với các Phòng ban đàm phán với các khách hàng, nhà cung cấp;
Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư,...liên quan đến hoạt động của Công ty để đảm bảo Công ty tuân thủ với các quy định hiện hành;
Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan;
Sắp xếp, quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty.
Báo cáo công việc trực tiếp lên Giám Đốc
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Luật;
Có kinh nghiệm tối thiểu 3-5 năm tại các vị trí tương tự
Có khả năng làm việc độc lập, xử lý công việc độc lập
Nhanh nhẹn, chủ động và giải quyết vấn đề nhanh
Chủ động báo cáo công việc
Tiếng Anh 4 kỹ năng tốt,
Có khả năng sắp xếp, tổ chức, linh hoạt xử lý công việc;
Thành thạo tin học văn phòng (excel, word)
Tại Công ty TNHH Telio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc hưởng 100% lương
Telio cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để làm việc;
Các chế độ khác theo Luật lao động: Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, tết, thưởng theo quy định.
Review đánh giá năng lực, tăng lương hằng năm
Thưởng cuối năm theo chính sách công ty từng thời kì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Telio Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI