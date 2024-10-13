Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Hateco Laroma, 4A Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu, tư vấn cho Tổng Giám đốc trong việc đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến các vấn đề pháp lý trong các hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật; Phụ trách công tác/thủ tục pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoạt động chi nhánh, giấy phép kinh doanh, đăng ký mã số thuế, sở hữu trí tuệ, đăng ký điểm giao dịch... thay đổi giấy phép liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong lĩnh vực viễn thông. Đánh giá, cập nhật và điều chỉnh các quy trình, chính sách của công ty để đảm bảo sự tuân thủ với các quy định của pháp luật về viễn thông và bảo vệ dữ liệu người dùng; Kiểm tra, kiểm soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật viễn thông, cùng các quy định khác của Nhà nước. Tham gia soạn thảo, rà soát các điều khoản trong hợp đồng dịch vụ, hợp đồng cấp phép dịch vụ viễn thông và các tài liệu pháp lý khác liên quan đến viễn thông đảm bảo quyền lợi Công ty; Tham gia phổ biến các kiến thức Pháp luật, tư vấn cho các phòng ban về mặt pháp lý đối với các lĩnh vực của phòng chức năng đang phụ trách; Phân tích, đánh giá rủi ro pháp lý trong ngành viễn thông và đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa; Xây dựng và triển khai hệ thống kiểm soát tuân thủ, đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ theo các quy định pháp luật về viễn thông và bảo vệ dữ liệu người dùng hiện hành; Nghiên cứu, phân tích, cập nhật, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty trong lĩnh vực viễn thông và các văn bản pháp lý nội bộ Công ty. Đại diện công ty trong các vụ việc pháp lý liên quan đến lĩnh vực viễn thông với các cơ quan nhà nước, đối tác hoặc tòa án khi cần thiết. Chủ trì/Giám sát giải quyết các tranh chấp nội bộ;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật; Sử dụng thành thạo kỹ năng về tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point) Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí lĩnh vực pháp chế, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành viễn thông hoặc công nghệ thông tin; Am hiểu sâu rộng về pháp luật liên quan đến viễn thông, sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu cá nhân và hợp đồng dịch vụ; Kỹ năng quản lý, phân tích và đánh giá rủi ro pháp lý tốt; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và làm việc với các lãnh đạo cấp cao. Khả năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề và xử lý áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực; Thưởng hiệu quả công việc.

Chế độ đãi ngộ:

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp; Được tham gia các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Teambuilding, Hội thao, Year End Party,..

Chế độ chung:

Được review lương hàng năm, thưởng thành tích dựa theo kết quả đánh giá năm; Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm; Được đóng bảo hiểm sức khỏe cao cấp (Cho bản thân và gia đình); Ngày phép: 12 ngày/năm và 6 ngày nghỉ ốm nguyên lương.

Trợ cấp:

Trợ cấp ăn trưa: 40.000đ/bữa, trợ cấp ăn tối: 70.000đ/bữa; Ăn sáng miễn phí, bữa ăn nhẹ hàng ngày, ngoài ra có tea-break miễn phí,... Phụ cấp trang điểm (Cho lao động nữ: 250.000/tháng); Có quà cho nhân viên có con nhỏ: Tết thiếu nhi, Tết Trung thu,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

