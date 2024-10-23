Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu pháp luật và tư vấn, tham mưu cho Ban Lãnh đạo các vấn đề pháp lý.

Soạn thảo, rà soát hợp đồng, kiểm tra tính pháp lý của các văn bản.

Rà soát, cập nhật quy định pháp luật mới cho công ty, các phòng/bộ phận có liên quan.

Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra, tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, rà soát văn bản, tài liệu từ các Phòng để tổng hợp, trình Ban Lãnh đạo Công ty.

Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Am hiểu về luật an ninh mạng luật giao thông, luật đấu thầu, luật đầu tư công,...;

Khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt;

Giao tiếp tốt, tự tin, linh hoạt trong công việc;

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm;

Có khả năng làm việc độc lập , chịu áp lực công việc cao.

Lợi thế khi ứng tuyển:

Có chứng chỉ hành nghề Luật sư là một lợi thế;

Tiếng anh tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển bản thân

Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn;

Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển;

Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng;

Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng;

Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.

Chế độ đãi ngộ

Mức lương: Thương lượng + Phụ cấp + Thưởng dự án

Đối với ứng viên có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận dựa trên năng lực, đảm bảo mức cạnh tranh so với thị trường.

Hưởng 13 đến 15 tháng lương/năm.

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty...

Phụ cấp trang phục hàng năm;

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi, phát huy năng lực, phát triển bản thân.

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định

Định kỳ xét tăng lương 1 năm 1 lần;

Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc;

Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc.

Đời sống tinh thần phong phú

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển;

Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm;

Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên;

Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

