Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn công nghệ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Tập đoàn công nghệ CMC
- Hà Nội: Số 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
Soạn thảo, rà soát và chỉnh sửa các hợp đồng, giao dịch pháp lý của Công ty tập đoàn và các đơn vị thành viên với các đối tác (theo từng sự vụ cụ thể được phân công). Thực hiện việc đàm phán với các bên liên quan khi có yêu cầu.
Tư vấn các vấn đề pháp lý, hướng dẫn các đơn vị thành viên, phòng ban thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng pháp luật quy định
Cung cấp các dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của các công ty thành viên và các ban /phòng Tập đoàn
Đại diện làm việc với cơ quan nhà nước khi có yêu cầu
Thực hiện báo cáo kết quả công việc theo định kỳ tuần/tháng/năm và các vấn đề phát sinh
Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng Ban Pháp chế giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật
Trên 5 năm kinh nghiệm trở lên về tư vấn doanh nghiệp trong lĩnh vực Bất động sản
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật hoặc có kinh nghiệm tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề luật sư/ thẻ luật sư
Tiếng Anh tốt (kĩ năng tiếng Anh đàm phán)
Kỹ năng soạn thảo hợp đồng; đọc hiểu hợp đồng tiếng Anh Lưu ý: Gửi CV ứng tuyển bằng tiếng Anh.
Tại Tập đoàn công nghệ CMC Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng KPI (theo hiệu quả công việc cá nhân - tập thể, kết quả hoạt động của công ty)
Xét tăng lương hàng năm
Tham gia teambuilding ngành dọc pháp chế
Tham gia nghỉ mát cùng công ty
Tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ định kỳ
Chế độ riêng cho luật sư công ty: được công ty chi trả phí gia nhập đoàn luật sư, phí thường niên.
Các chính sách phúc lợi tuân thủ luật Lao động hiện hành + chế độ đãi ngộ riêng của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn công nghệ CMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI