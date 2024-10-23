Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn công nghệ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo, rà soát và chỉnh sửa các hợp đồng, giao dịch pháp lý của Công ty tập đoàn và các đơn vị thành viên với các đối tác (theo từng sự vụ cụ thể được phân công). Thực hiện việc đàm phán với các bên liên quan khi có yêu cầu. Tư vấn các vấn đề pháp lý, hướng dẫn các đơn vị thành viên, phòng ban thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng pháp luật quy định Cung cấp các dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của các công ty thành viên và các ban /phòng Tập đoàn Đại diện làm việc với cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Thực hiện báo cáo kết quả công việc theo định kỳ tuần/tháng/năm và các vấn đề phát sinh Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng Ban Pháp chế giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật Trên 5 năm kinh nghiệm trở lên về tư vấn doanh nghiệp trong lĩnh vực Bất động sản Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật hoặc có kinh nghiệm tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề luật sư/ thẻ luật sư Tiếng Anh tốt (kĩ năng tiếng Anh đàm phán) Kỹ năng soạn thảo hợp đồng; đọc hiểu hợp đồng tiếng Anh Lưu ý: Gửi CV ứng tuyển bằng tiếng Anh.

Lưu ý: Gửi CV ứng tuyển bằng tiếng Anh.

Tại Tập đoàn công nghệ CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng KPI (theo hiệu quả công việc cá nhân - tập thể, kết quả hoạt động của công ty) Xét tăng lương hàng năm Tham gia teambuilding ngành dọc pháp chế Tham gia nghỉ mát cùng công ty Tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ định kỳ Chế độ riêng cho luật sư công ty: được công ty chi trả phí gia nhập đoàn luật sư, phí thường niên. Các chính sách phúc lợi tuân thủ luật Lao động hiện hành + chế độ đãi ngộ riêng của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn công nghệ CMC

