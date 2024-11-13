Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Đường số 7, KĐT mới An Cựu, P. An Đông, TP Huế

Làm việc ở Huế

Phụ trách, chịu trách nhiệm các vấn đề có liên quan đến pháp chế của Công ty. Đảm nhiệm việc tham mưu, hỗ trợ tư vấn kịp thời, chính xác cho Ban lãnh đạo về những nhóm công việc sau:

Các nhóm thông tin về Luật, các văn bản dưới luật chính sách nhà nước, văn bản chính sách của địa phương tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới IMGH dưới các khía cạnh: chuẩn bị đầu tư, pháp lý dự án; thủ tục đầu tư xây dựng & kinh doanh bất động sản; khai thác và quản lý dịch vụ đô thị; cho thuê & khai thác mặt bằng; hợp tác với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, quảng cáo dịch vụ bất động sản.

Tham mưu cho BLĐ trong quá đàm phán, ký kết/thanh lý và giám sát nội dung các hợp đồng thực hiện trong IMGH bao gồm cơ bản: Hợp đồng đầu tư, xây dựng, bán hàng bất động sản, cho thuê bất động sản, dịch vụ tài chính liên quan bất động sản, quản lý dịch vụ bất động sản, quảng cáo....

Đặc biệt trọng tâm các hợp đồng mua bán bất động sản, điều khoản thanh toán, thuế...phù hợp với Luật và các văn bản dưới luật. Tham mưu, tham gia đàm phán, giải quyết các tranh chấp (nếu có) với khách hàng đối tác về các hợp đồng đã và sẽ ký kết của IMGH...

Tham mưu, tham gia xây dựng các văn bản đi tới các cơ quan nhà nước, tổ chức doanh nghiệp liên quan trong quá trình hoạt động....

Tham mưu xây dựng và hỗ trợ xây dựng các quy định, các chính sách nội bộ và nhân sự...phù hợp luật pháp và các quy định.

Tham mưu, hỗ trợ và giám sát các thủ tục đăng ký mới, bổ sung giấy phép, rút giấy phép ( nếu có) phát sinh tại IMGH.

Tham mưu,, tham gia hỗ trợ thủ tục pháp lý với toà án, trọng tài kinh tế và các cơ quan khác liên quan, khi có tình huống đặt ra yêu cầu. Tham gia các hoạt động tố tụng được phân công từ Ban lãnh đạo, nhằm mục tiêu đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công ty.

Đánh giá những rủi ro có thể xảy ra về luật pháp, chính sách, thị trường, lợi ích khách hàng trên mọi phương diện để tham mưu tư vấn cho BLĐ có các biện pháp phòng vệ, bảo vệ lợi ích và uy tín cty IMGH.

Nhiệm vụ phối hợp với các phòng ban liên quan: Phòng kinh doanh, Hành chính nhân sự, Kỹ thuật, ban quản lý dự án... để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và chưa được nêu trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở chuyên ngành Luật Kinh tế, Bất động sản

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản, tài chính ( hợp đồng, thanh lý, các tranh chấp và tranh tụng( nếu có).

Có kinh nghiệm trong mảng Luật, pháp lý, pháp chế

Có kiến thức về Bất động sản ( kinh doanh, đầu tư, pháp lý dự án).

Thông thạo tin học văn phòng

Kỹ năng phân tích, đánh giá thông tin nhanh nhạy

Kỹ năng Giao tiếp và đàm phán tốt.

Trung thực, cẩn trọng

Có khả năng thích ứng nhanh, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BH Bảo việt

12 ngày phép năm

Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Quà mừng sinh nhật cho CBNV

Thưởng theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IMG HUẾ

