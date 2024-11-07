Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa kim khí Thăng Long, số 1 Lương yên, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

- Tư vấn cho khách hàng và công ty về luật doanh nghiệp, luật đầu tư,...

- Trực tiếp xây dựng, soạn thảo và thực hiện các thủ tục về thành lập doanh nghiệp, đầu tư, visa, thẻ tạm trú, giấy phép lao động, đăng ký nhãn hiệu, và các thủ tục pháp lý khác.

- Soạn thảo công văn, giấy tờ pháp lý và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề liên quan.

- Cập nhật thường xuyên luật, nghị định, thông tư, và các văn bản pháp luật liên quan đến luật doanh nghiệp, luật đầu tư, giấy phép lao động, visa, thẻ tạm trú.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật.

- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực pháp lý, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về luật doanh nghiệp và đầu tư.

- Có khả năng làm việc độc lập

-Sẵn sàng đi công tác khi được yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

- Chế độ thưởng quý cho nhân viên theo đánh giá năng lực, thưởng doanh số.

- Và rất nhiều phúc lợi khác trong các dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, ....

Cách Thức Ứng Tuyển

