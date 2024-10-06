Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thực hiện lập trình, tích hợp phần mềm theo yêu cầu của nghiệp vụ kinh doanh; đảm bảo phần mềm được lập trình có chất lượng, hiệu quả và tối ưu theo yêu cầu của kinh doanh và công nghệ. Tìm hiểu các giải pháp, công nghệ, ngôn ngữ lập trình mới để áp dụng trong công việc. Xây dựng tài liệu kỹ thuật, kịch bản kiểm thử và hỗ trợ vận hành phần mềm.

Thực hiện lập trình, tích hợp phần mềm theo yêu cầu của nghiệp vụ kinh doanh; đảm bảo phần mềm được lập trình có chất lượng, hiệu quả và tối ưu theo yêu cầu của kinh doanh và công nghệ.

Tìm hiểu các giải pháp, công nghệ, ngôn ngữ lập trình mới để áp dụng trong công việc.

Xây dựng tài liệu kỹ thuật, kịch bản kiểm thử và hỗ trợ vận hành phần mềm.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học hoặc tương đương chuyên ngành Công nghệ thông tin. Ít nhất 06 tháng kinh nghiệm hoặc đã tham gia ít nhất một dự án .Net Window Form với DevExpress. Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng dựa trên OOP C# .NET, ASP.NET Core MVC, Web API, RESTFul, SOAP Service, DevExpress Control. Có kinh nghiệm lập trình T-SQL trên SQL Server. Có kinh nghiệm sử dụng GIT using GIT flow. Có hiểu biết về các ứng dụng Web Application Server như IIS, Apache, Kong, RabbitMQ, Redis là 1 lợi thế. Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm bằng Agile using Scrum framework. Có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học hoặc tương đương chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Ít nhất 06 tháng kinh nghiệm hoặc đã tham gia ít nhất một dự án .Net Window Form với DevExpress.

Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng dựa trên OOP C# .NET, ASP.NET Core MVC, Web API, RESTFul, SOAP Service, DevExpress Control.

Có kinh nghiệm lập trình T-SQL trên SQL Server.

Có kinh nghiệm sử dụng GIT using GIT flow.

Có hiểu biết về các ứng dụng Web Application Server như IIS, Apache, Kong, RabbitMQ, Redis là 1 lợi thế.

Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm bằng Agile using Scrum framework.

Có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng thử việc Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (8:00-17:00), 16 ngày phép/năm; Cơ hội huấn luyện: Tham gia các chương trình đào tạo, các hoạt động phát triển nghề nghiệp của Công ty. Đồng nghiệp: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Phúc lợi: • Lương cạnh tranh, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết + thưởng dự án, hiệu quả công việc,... • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe; • Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam. Phụ cấp khác: Phụ cấp chi phí trang phục, du lịch hàng năm, CLB thể thao và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Thử việc: 02 tháng thử việc

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (8:00-17:00), 16 ngày phép/năm;

Cơ hội huấn luyện: Tham gia các chương trình đào tạo, các hoạt động phát triển nghề nghiệp của Công ty.

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Phúc lợi: • Lương cạnh tranh, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết + thưởng dự án, hiệu quả công việc,... • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe; • Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam.

Phụ cấp khác: Phụ cấp chi phí trang phục, du lịch hàng năm, CLB thể thao và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin