Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Kho Bãi trám (Machino cũ), đường Đào Cam Mộc, Việt Hùng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào;

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra;

Báo cáo, tổng hợp số liệu cho cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/nữ (ưu tiên nam)

Độ tuổi: 20 - 40 tuổi

Kinh nghiệm: Có 1 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực bìa carton.

Tại Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7-10 triệu, thỏa thuận theo năng lực

Công ty cung cấp bữa ăn trưa miễn phí.

Thưởng các ngày Lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau,...

Đóng bảo hiểm theo quy định.

Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin