Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Kho Bãi trám (Machino cũ), đường Đào Cam Mộc, Việt Hùng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào;
Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra;
Báo cáo, tổng hợp số liệu cho cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/nữ (ưu tiên nam)
Độ tuổi: 20 - 40 tuổi
Kinh nghiệm: Có 1 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực bìa carton.

Tại Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7-10 triệu, thỏa thuận theo năng lực
Công ty cung cấp bữa ăn trưa miễn phí.
Thưởng các ngày Lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau,...
Đóng bảo hiểm theo quy định.
Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam

Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô G11-KCN Quế Võ-Xã Phương Liễu-Huyện Quế Võ-Tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-quan-ly-chat-luong-qa-thu-nhap-7-10-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job270455
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà hàng Pizza 4P\'s
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Nhà hàng Pizza 4P\'s làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nhà hàng Pizza 4P\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 26 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 22/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 18 - 26 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 05/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Magenweb Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty CP Magenweb Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZANET
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ZANET làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ZANET
Hạn nộp: 20/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà hàng Pizza 4P\'s
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Nhà hàng Pizza 4P\'s làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nhà hàng Pizza 4P\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 26 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 22/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 18 - 26 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 05/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Magenweb Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty CP Magenweb Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình - Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 29 Triệu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình - Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh
22 - 29 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP SX Phụ Tùng Ô Tô Và Thiết Bị Công Nghiệp JAT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP SX Phụ Tùng Ô Tô Và Thiết Bị Công Nghiệp JAT
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Tomosia Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Tomosia Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Katinat Saigon Kafe làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Katinat Saigon Kafe
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Hasky
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
13 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH ES Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH ES Việt Nam
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần ô tô TMT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần ô tô TMT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH ITECHWX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH ITECHWX
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty CP Magenweb Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) US English làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu US English
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP Công nghệ Thông tin Qikify làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu Công ty CP Công nghệ Thông tin Qikify
18 - 27 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 65 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
50 - 65 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 17 - 23 Triệu Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
17 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu VUIHOC.vn
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Step Up Education.,Jsc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Step Up Education.,Jsc
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm