Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Kho Bãi trám (Machino cũ), đường Đào Cam Mộc, Việt Hùng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào;
Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra;
Báo cáo, tổng hợp số liệu cho cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/nữ (ưu tiên nam)
Độ tuổi: 20 - 40 tuổi
Kinh nghiệm: Có 1 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực bìa carton.
Tại Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 7-10 triệu, thỏa thuận theo năng lực
Công ty cung cấp bữa ăn trưa miễn phí.
Thưởng các ngày Lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau,...
Đóng bảo hiểm theo quy định.
Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
