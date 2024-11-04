Tuyển Công nghệ Thông tin NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Thực hiện việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của công ty: logo, profile, brochure, catalogue, danh thiếp, bì thư, thẻ nhân viên, đồng phục, các biển hiệu...

- Thiết kế landing page phù hợp với các nền tảng khác nhau

- Thực hiện việc thiết kế các vật phẩm in ấn: poster, bandroll, tờ rơi, giấy mời, standee,... sử dụng các các sự kiện của công ty.

- Thiết kế backdrop sân khấu, photo corner... cho các chương trình, sự kiện của công ty.

- Phối hợp với bộ phận liên quan lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm sử dụng trên các kênh digital marketing của công ty: website, Fanpage, Youtube...

- Thực hiện việc thiết kế banner flash, popup, email temple... theo ý tưởng được duyệt, đảm bảo đặc điểm nhận diện thương hiệu, bắt mắt, hấp dẫn thị giác.

- Triển khai thiết kế hình hiệu, hình cắt, trailer... sử dụng cho các sự kiện truyền thông của công ty.

- Phối hợp cùng team tổ chức sự kiện hỗ trợ hoạt động chụp ảnh, quay phim, dựng video...

- Chọn các nhà cung cấp dịch vụ in ấn uy tín, lấy báo giá và trình cấp trên xét duyệt.

- Giám sát hoạt động in ấn để đảm bảo các ấn phẩm thiết kế đạt yêu cầu về chất lượng và tính thẩm mỹ.

- Thực hiện báo cáo Tuần, Tháng hoặc báo cáo hiệu quả theo từng chiến dịch theo quy định công việc của Phòng MKT hoặc cấp quản lý trực tiếp.

- Rà soát thanh toán chi phí quảng cáo của từng cơ sở và đề nghị thanh toán theo sao kê thanh toán được cung cấp mỗi tháng.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo những công cụ thiết kế Photoshop, Illustrator, XD, Sketch, Indesign, After effect, Premier... và các ứng dụng liên quan.

- Hiểu biết về Branding Design, Brand guideline.

- Có khả năng làm việc và hỗ trợ nhóm tốt

- Có mắt thẩm mỹ, ưu tiên ứng viên có nền tảng mỹ thuật/nhiếp ảnh

Thái độ: Tích cực, năng động, trung thực, trách nhiệm.

Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, hiểu biết chuyên ngành Marketing.

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập xứng đáng năng lực, thưởng mặt bằng hấp dẫn

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Chế độ tăng lương hàng năm, chế độ thưởng ESOP (dài hạn);

Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ, phụ cấp điện thoại, chế độ ngày phép năm ;

Thưởng tháng - quý, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

Chế độ du lịch hàng năm và các chương trình, sự kiện văn hóa của công ty ;

Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;

Chế độ quà cho con em CBNV: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Noel

Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn và phát triển cá nhân;

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

