Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần Orion Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toà G2 khu TTTM Five Star số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Từ 1 Triệu

- Phụ trách viết bài nội dung, bài PR liên quan đến CleverGroup và các công ty con như Revu, Lazi, CleverAds...

- Tham gia viết nội dung website & fanpage của CleverGroup và các công ty con

- Xây dựng nội dung trên các nền tảng mới như Linkedin, Zalo, Tiktok,...

- Lên ý tưởng các chiến lược quảng cáo online, chủ yếu cho khách hàng doanh nghiệp (B2B)

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện online và offline

- Hỗ trợ trực tiếp Marketing Executive thực hiện các chiến dịch truyền thông

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành marketing, truyền thông, digital marketing và chuyên ngành liên quan

- Tiếng Anh và tin học văn phòng (microsoft office) giao tiếp

- Có khả năng chỉnh sửa video, thiết kế ảnh là một lợi thế

- Kỹ năng làm việc nhóm, truyền đạt thông tin tốt

- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận và kiên nhẫn trong công việc

- Khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng, ham học hỏi, năng động và trung thực

- Có máy tính cá nhân

Tại Công ty cổ phần Orion Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc cùng các bạn trẻ, nhiệt huyết và học hỏi từ các anh chị đi trước

- Hỗ trợ tài liệu và dấu thực tập

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập

- Tham dự các sự kiện team building, du lịch cùng công ty

