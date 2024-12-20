Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần Orion Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Công ty cổ phần Orion Media
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công ty cổ phần Orion Media

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty cổ phần Orion Media

Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, toà G2 khu TTTM Five Star số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Từ 1 Triệu

- Phụ trách viết bài nội dung, bài PR liên quan đến CleverGroup và các công ty con như Revu, Lazi, CleverAds...
- Tham gia viết nội dung website & fanpage của CleverGroup và các công ty con
- Xây dựng nội dung trên các nền tảng mới như Linkedin, Zalo, Tiktok,...
- Lên ý tưởng các chiến lược quảng cáo online, chủ yếu cho khách hàng doanh nghiệp (B2B)
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện online và offline
- Hỗ trợ trực tiếp Marketing Executive thực hiện các chiến dịch truyền thông

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành marketing, truyền thông, digital marketing và chuyên ngành liên quan
- Tiếng Anh và tin học văn phòng (microsoft office) giao tiếp
- Có khả năng chỉnh sửa video, thiết kế ảnh là một lợi thế
- Kỹ năng làm việc nhóm, truyền đạt thông tin tốt
- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận và kiên nhẫn trong công việc
- Khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng, ham học hỏi, năng động và trung thực
- Có máy tính cá nhân

Tại Công ty cổ phần Orion Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc cùng các bạn trẻ, nhiệt huyết và học hỏi từ các anh chị đi trước
- Hỗ trợ tài liệu và dấu thực tập
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
- Tham dự các sự kiện team building, du lịch cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Orion Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Orion Media

Công ty cổ phần Orion Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

