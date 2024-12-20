Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

Xây dựng mối quan hệ với các nhà máy, công ty thực phẩm, và các đối tác tiềm năng trong ngành sản xuất thực phẩm, gia vị.

Chủ động tìm hiểu thị trường, mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng.

Tư vấn và bán hàng

Hiểu rõ về các sản phẩm của công ty như nguyên liệu thực phẩm, hương liệu, màu thực phẩm, bột gia vị,... để tư vấn phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Đàm phán, chốt đơn hàng, đảm bảo đạt mục tiêu doanh số được giao.

Hỗ trợ khách hàng và giải quyết vấn đề

Giải đáp thắc mắc, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng sản phẩm, giao hàng, hoặc thanh toán.

Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng thông qua dịch vụ hậu mãi.

Quản lý và báo cáo kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh theo tuần/ tháng/ năm, triển khai kế hoạch bán hàng hiệu quả.

Báo cáo kết quả kinh doanh, phản hồi từ thị trường cho quản lý trực tiếp.

Phối hợp với các phòng ban liên quan

Làm việc với phòng kho vận để đảm bảo giao hàng đúng thời gian.

Phối hợp với phòng kỹ thuật để cung cấp thông tin chuyên sâu về sản phẩm cho khách hàng khi cần.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại Học các ngành liên quan đến thực phẩm, hóa học, kinh tế, hoặc tương đương.

Có kinh nghiệm 2-3 năm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ưu tiên kinh nghiệm trong mảng snack, bánh kẹo, gia vị, kem…

Tiếng Anh giao tiếp tốt (ưu tiên ứng viên có thể làm việc với đối tác nước ngoài).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, và xử lý tình huống tốt.

Sẵn sàng đi công tác và chịu áp lực doanh số.

Tại CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng cạnh tranh + hoa hồng doanh số cao, thưởng theo hiệu quả công việc.

Phúc lợi đầy đủ: Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ Tết, sinh nhật, du lịch hàng năm.

Đào tạo chuyên nghiệp: Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, và cập nhật xu hướng thị trường.

Cơ hội thăng tiến: Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Hỗ trợ làm việc: Phụ cấp công tác, điện thoại, và các công cụ cần thiết để hoàn thành công việc.

Thời gian làm việc linh hoạt: Môi trường làm việc thân thiện, ưu tiên cân bằng giữa công việc và cuộc sống..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam

