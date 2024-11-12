Tuyển May mặc/Dệt may/Da CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 28/30/6 Thạnh Lộc 31, P Thạnh Lộc, Quận 12

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Phân tích thiết kế: Nghiên cứu kỹ lưỡng các bản vẽ, xác định các chi tiết, đường may, kích thước và yêu cầu kỹ thuật.

Tạo rập: Sử dụng các phần mềm chuyên dụng hoặc thủ công để tạo ra các mẫu rập chính xác, bao gồm rập thân trước, thân sau, tay áo, cổ, v.v.

Chỉnh sửa rập: Điều chỉnh rập để đảm bảo sản phẩm vừa vặn, đẹp mắt và phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, liên tục chỉnh sửa đến khi đạt được kết quả mong đợi.

Tạo size chart: Lập bảng size để xác định kích thước của sản phẩm cho các đối tượng khách hàng khác nhau.

Kiểm tra mẫu: Sau khi may mẫu thử sản phẩm rập phải kiểm tra sự vừa vặn và các lỗi kỹ thuật, thông số size.

Cải tiến rập: Liên tục cải tiến rập để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

Hợp tác với các bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với thiết kế, quản lí sản xuất, nhân viên may mẫu để đảm bảo quá trình làm việc diễn ra suôn sẻ.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 05 năm với năng lực tương tự trong ngành may mặc / vị trí tương đương

Khả năng tư duy logic, khả năng làm việc nhóm:

Phân tích vấn đề, tìm ra giải pháp tối ưu.

Sắp xếp công việc một cách hợp lý và hiệu quả.

Hoàn thành công việc được giao đúng hạn

Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 13 – 17 triệu / tháng

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

• Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động với nhiều hoạt động kết nối khác nhau (du lịch, sinh nhật,..);

• Lương, thưởng, 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM

