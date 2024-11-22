Tuyển Nghệ thuật/Hoạt hình/Game CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNFITE - VNFITE CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Nghệ thuật/Hoạt hình/Game

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNFITE - VNFITE CAPITAL
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNFITE - VNFITE CAPITAL

Nghệ thuật/Hoạt hình/Game

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghệ thuật/Hoạt hình/Game Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNFITE - VNFITE CAPITAL

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Toà nhà Tài Tâm, số 39A Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nghệ thuật/Hoạt hình/Game Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm (poster, tờ rơi, standee, backdrop, bandroll, thư mời..
Thời gian hiện tại khi vào làm việc sẽ làm nhiều về Social Post, banner facebook, banner web, banner app...
Edit video, quay video đơn giản bằng điện thoại

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng và Kinh nghiệm của bạn:
Sử dung thành thạo Photoshop, Illstrator hoặc các phần mềm thiết kế hình ảnh khác
Biết Edit và quay video là lợi thế ( không biết sẽ được đào tạo )
Có khả năng tư duy sáng tạo, nhiệt huyết trong công việc, cầu kỳ trong khâu hoàn thiện hình ảnh.
Biết vẽ tay hoặc có khả năng tư duy hình ảnh tốt là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNFITE - VNFITE CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc với team Marketing chuyên nghiệp, Các yêu cầu xét duyệt nhanh với quy trình rõ rang.
Được trưởng phòng đào tạo thêm để nâng cao khả năng Design hoặc edit video nếu có mong muốn.
Thu nhập từ 9 triệu đến 15 triệu tùy theo năng lực
Thưởng tháng thứ 13, thưởng ngày lễ, Du lịch 2 đến 3 lần 1 năm, thứ 6 mỗi tuần đều có Happytime ăn uống giao lưu tại công ty .Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo
Xem xét tăng lương 3 – 6 tháng 1 lần tùy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNFITE - VNFITE CAPITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNFITE - VNFITE CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNFITE - VNFITE CAPITAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 39A Toà nhà Tài Tâm, phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

