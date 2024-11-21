Tuyển Chuyên Viên Truyền Thông Thương Hiệu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà N03T5, khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng (40%)
2. Tuyển dụng & Onboarding (30%)
- Thực hiện truyền thông tuyển dụng qua các kênh tuyển dụng, viết thông báo tuyển dụng;
3. Phát triển văn hóa (30%)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 1-2 năm làm việc tại vị trí Talent Acquisition (Employer Branding) trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Có mindset tốt về Employer Branding và Recruitment Marketing cùng với kinh nghiệm tổ chức sự kiện từ 50 người trở lên.
- Kỹ năng tạo nguồn tốt từ nhiều kênh khác nhau: Mạng xã hội, Career Fair.
- Khả năng viết tốt, ưu tiên biết xây dựng kịch bản video, thẩm mỹ hình ảnh tốt
- Khả năng giao tiếp tốt, lắng nghe và phát triển network working
- Sáng tạo, nhiều năng lượng và mong muốn tập trung phát triển con người và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới tập thể/cộng đồng;
- Thái độ chân thành, thẳng thắn; kiên trì
Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
1. Mức lương thỏa thuận và cạnh tranh
2. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
3. Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h.
4. Hưởng lương tháng 13.
5. Thưởng năm theo kết quả kinh doanh.
6. Các chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.
7. Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
8. Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
