Tuyển Phân tích đầu tư chứng khoán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 76 Lê Lai AB Tower, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phân tích đầu tư chứng khoán Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn về Chiến lược đầu tư chứng khoán cho Khách hàng, Quản lý danh mục đầu tư của Khách hàng.

Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ khách hàng giao dịch.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học khối ngành TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, KINH TẾ, KẾ TOÁN, NGOẠI THƯƠNG, có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán là một lợi thế

Ứng viên đang làm việc tại công ty chứng khoán khác hoặc trong lĩnh vực tài chính.

Có chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán.

Đam mê chứng khoán, trung thực, năng động, tư duy nhạy bén, tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + 80% hoa hồng cao nhất thị trường (không giới hạn mức tối đa), thu nhập hấp dẫn từ 10-30 Triệu/ tháng

Được đào tạo về chuyên môn, kiến thức chứng khoán, kỹ năng giao dịch, kỹ năng phát triển và chăm sóc khách hàng.

Tham gia BHXH, BHYT...theo quy định nhà nước

Tham gia các chương trình Team building, du lịch cùng công ty, thưởng công đoàn

Được làm việc trong môi trường tài chính chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

